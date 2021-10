Haas F1-teambaas Günther Steiner verwacht dat het leerproces voor zijn twee rookies, Mick Schumacher en Nikita Mazepin, ‘nog even’ zal duren. Steiner ziet dat de twee wel al leren en denkt dat het team voor 2022 op een ‘redelijk niveau’ zit.

Haas kondigde vorig jaar aan dat het afscheid nam van de ervaren Romain Grosjean en Kevin Magnussen en het vervolgens voor twee rookies zou gaan voor dit seizoen. Mick Schumacher en Nikita Mazepin kunnen zich dit seizoen alvast voorbereiden op het seizoen 2022, wanneer de nieuwe technische regels van kracht gaan. Tot nu toe is het nog een zwaar seizoen voor de twee rookies, die vooral onderlinge gevechten voeren voor de negentiende plaats. Hoewel ze dus nog niet kunnen stralen in de Haas, ziet teambaas Günther Steiner wel verbetering bij de twee.

“Je kunt aan de prestaties van de jongens zien dat ze leren, en dat is het belangrijkste”, zegt Steiner tegen Speedweek.com. “Het was heel fijn dat Mick in de kwalificatie zo dicht bij Kimi Räikkönen zat. Dat is altijd bemoedigend. Er zijn niet veel gevechten die we nu kunnen uitvechten, dus dat geeft altijd voldoening.”

Lees ook: Schumacher: ‘Hopelijk rijden we in 2022 constant in de punten’

“Ik denk dat we met elke race beter worden en het doel is om ons zo goed mogelijk voor te bereiden op volgend jaar, waarin we hopelijk weer voor punten kunnen vechten”, vervolgt de teambaas. De middenmoot bereiken is ook de hoop van Schumacher, die volgens Steiner, net als Mazepin, al veel geleerd heeft dit seizoen. “Beiden leren veel en ze zouden het waarschijnlijk nooit toegeven. Maar als je in de Formule 1 begint, denk je dat je alles weet. Dan besef je een paar races later pas hoe weinig je wist toen je begon.”

“Dit leerproces zal even duren”, voegt de Italiaan toe. “Je bent nog zo jong en zal nog een paar jaar blijven leren. Maar ze kennen nu in ieder geval alle werkprocessen en het hele team. We hebben altijd gezegd dat we coureurs willen die langer dan een jaar bij ons blijven, omdat het tijd kost om aan alles te wennen, vooral als rookie in een kampioenschap. Maar ik denk dat we in 2022 op een redelijk niveau zitten met de coureurs”, besluit Steiner.

