Ayao Komatsu heeft beloofd dat hij het anders zal aanpakken bij Haas dan zijn voorganger Günther Steiner. De kersverse teambaas van Haas is zich ervan bewust dat Steiner een populaire persoonlijkheid was. Maar dat is niet waar het team nu naar op zoek is, vertelt Komatsu.

In 2024 zal Haas voor het eerst in de geschiedenis van het team een nieuwe teambaas aan het roer hebben staan. Günther Steiner, die al sinds de start in 2016 teambaas was, vertrekt. In zijn plaats komt Ayao Komatsu, die promoveert van technisch directeur naar teambaas. Komatsu heeft grote schoenen te vullen: los van de goede en slechte prestaties van Haas was Steiner een van de meest herkenbare gezichten in de paddock. De Italiaan werd een favoriet van de fans, mede door zijn voorliefde voor vloekwoorden en zijn rol in de Netflix-serie Drive to Survive.

Komatsu is zich zelf ook bewust van de status van zijn voorganger. “Ik probeer natuurlijk geen nieuwe Günther Steiner te zijn”, vertelt hij aan Formula1.com. “Hij is een heel ander soort persoon. We konden goed met elkaar opschieten, echt heel goed. We respecteren elkaar en de mening van de ander, zowel tijdens het werk als daarbuiten. Maar ik zit hier niet om Günther Steiner te vervangen als personage.”

“Hij heeft een hele andere persoonlijkheid, zoals iedereen weet”, vervolgt de kalme Japanner. “Hij heeft andere sterke en zwakke punten dan ik. Ik probeer niet iemand te zijn die ik niet ben, en dat weet Gene [Haas] ook. Als hij qua persoonlijkheid een tweede Günther had willen hebben, dan had hij wel iemand anders gekozen. Gene wil iets anders, daar heb ik begrip voor. Ik zal dan ook proberen de beste versie van mezelf te zijn en me niet voor te doen als iemand anders.”

Het heeft geen nut om mij op marketing te zetten.

Het is niet ongebruikelijk dat iemand vanuit de technische staf promoveert tot teambaas. Mattia Binotto was technisch directeur voordat hij de rol van teambaas op zich nam bij Ferrari. McLaren-teambaas Andrea Stella was tot vorig jaar racing director. James Vowles en Mike Krack stroomden misschien niet door binnen hun eigen organisaties (Mercedes en BMW, respectievelijk) maar ook vervulden taken binnen de technische organisatie voordat ze tot teambaas benoemd werden.

Dat heeft voor- en nadelen, zo legt Komatsu uit. “Ik maakte meteen duidelijk aan Gene: ‘Je weet wat mijn sterke punten zijn. Het heeft geen nut om mij op marketing te zetten of mij sponsordeals binnen te laten slepen. Die vaardigheden heb ik niet.’ In dat opzicht ga ik iemand nodig hebben die daar een expert in is en zich daarover kan ontfermen. Ik kan me dan richten op de technische aspecten en het verbeteren van de algemene organisatie.”

“Dat we zo iemand nu nog niet hebben, zit ons momenteel niet in de weg. Maar in de toekomst gaan we zo’n persoon natuurlijk hard nodig hebben. Maar in zo’n geval kan je beter even je tijd nemen dan overhaast iemand daarvoor aanstellen”, sluit Komatsu af.

