Mick Schumacher hoopt dat de focus van Haas op 2022 zich gaat uitbetalen. De Duitse rookie hoopt dat het Amerikaanse team volgend jaar weer in het middenveld te vinden is en ‘constant in de punten rijdt’: “Ik denk dat dat een haalbaar doel is.”

Haas is dit seizoen de hekkensluiter nadat het de afgelopen seizoen ook al tegenvallend presteerde. Omdat ze er al zo slecht voor stonden kozen ze ervoor om begin dit jaar al de focus naar 2022 te verleggen, waardoor Nikita Mazepin en Mick Schumacher het dit jaar met slechts één update moesten doen. Door zich te richten op 2022, wanneer de nieuwe Formule 1-auto’s geïntroduceerd worden, hoopt Haas zich weer in de middenmoot te kunnen manifesteren. Het laat zich uiteraard moeilijk voorspellen of dat ook het geval zal zijn, maar de verwachtingen liggen in ieder geval hoog bij Schumacher.

“Hopelijk zitten we in de middenmoot”, zegt Schumacher, vooruitblikkend op dat belangrijke seizoen. “Ik denk dat dat een haalbaar doel is. We weten dat we iets eerder dan de rest zijn begonnen met het project. We hebben dit jaar zeker het grootste deel van ons budget aan 2022 besteed dus hopelijk geeft ons dat een voorsprong, met name aan het begin van het jaar.” Wat de Duitser dan het liefst wil? “Hopelijk kunnen we constant in de punten rijden, ik denk dat dat een grote stap vooruit zou zijn en weet alvast dat ik heel, heel hard zal werken om dat te bewerkstelligen.”

Volgens Schumacher heeft Haas vooral voor de races zelf nog wat te verbeteren. “In de kwalificatie zitten we meer in de buurt van de auto’s voor ons, in de races lopen we nog wat achter en hebben we moeite om alles voor elkaar te krijgen”, stelt hij vast. “De races waren soms wel prima maar het was vooral lastig, terwijl de kwalificaties leuk waren wat betreft het opbouwen van het weekend”, aldus Schumacher.

