Nikita Mazepin zegt dat de kritiek die hij in zijn debuutseizoen heeft ontvangen van andere coureurs hem niks kunnen schelen. Hij benadrukt dat hij in de Formule 1 zit om ‘te werken en zo snel mogelijk te rijden’ en dat hij dus geen vrienden hoeft te zijn met alle coureurs.

Mazepin kreeg met name aan het begin van het seizoen veel kritiek te verduren van collega’s, die bijvoorbeeld in Bahrein niet blij waren dat de Rus de zogenaamde ‘gentlemen’s agreement’ aan de laars lapte om vervolgens een gele vlag te veroorzaken door een spin. Hij kreeg gedurende het seizoen nog regelmatig met kritiek te maken, maar leek zich er weinig van aan te trekken.

Gevraagd of het hem inderdaad niks kan schelen wat andere coureurs van hem denken, zegt Mazepin tegen Bild: “Ja. Ik werk voor Haas en Günther”, doelt hij op teambaas Steiner. “Ik heb veel vrienden buiten de paddock. Ik ben hier alleen om te werken en zo snel mogelijk te rijden. Ik wil altijd de eerste zijn”, aldus de Rus.

Lees ook: Mazepin over incidenten met Schumacher: ‘Is niets persoonlijks’

Onlangs liet Mazepin al weten dat de incidenten tussen hem en Mick Schumacher dit seizoen ‘niets persoonlijks’ zijn. De twee hebben het al vaker aan de stok gehad met elkaar, maar dat kwam volgens Mazepin vooral doordat de twee tot elkaar veroordeeld zijn als concurrenten op de baan. Ook nu benadrukt hij dat hij in Mick een goede vriend ziet. “We respecteren elkaar. Voor mij zijn er twee Micks. Buiten de baan hou ik veel van hem en zijn manier van doen. We zijn even oud, we zijn ambitieus en getalenteerd. Als hij ooit hulp nodig heeft, zal ik hem altijd proberen te steunen.”

Mazepin ziet het rijden naast een Schumacher als een uitgelezen kans om te leren. “Hij komt uit een zeer getalenteerde familie. De dingen waar zijn vader Michael zo goed in was, dat zie je ook terug in Mick. Het is een eer om met hem te rijden. Ik kijk precies wat hij goed doet en probeer het nog beter te doen”, aldus Mazepin.