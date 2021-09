Nikita Mazepin zegt dat er ‘veel gaande is’ tussen hem en teamgenoot Mick Schumacher. Hij merkt op dat ze allebei in een lastige situatie zitten en vooral elkaar als concurrent hebben, wat voor de intense strijd – en incidenten – op de baan zorgt: “Het is niets persoonlijks.”

Mazepin en Schumacher zijn in de Haas dit seizoen veroordeeld tot de achterhoede, waar ze snelheid tekort komen om de strijd aan te gaan met teams als Williams en Alfa Romeo. Daardoor hebben ze vooral elkaar als concurrenten op de baan, maar dat heeft ook al meerdere keren geleid tot incidenten. Zo kibbelden de twee in het Grand Prix-weekend op Zandvoort en tikte Mazepin Schumacher in de rondte op Monza, waarvoor hij wel zijn excuses aanbood. Kortom, het is voorlopig nog geen makkelijk seizoen voor Mazepin, die weet dat het nooit makkelijk zal worden met Schumacher als teamgenoot.

“Er is veel gaande tussen ons”, zegt Mazepin in de Beyond The Grid-podcast. “We hebben het over twee coureurs die naar de top willen en twee coureurs die zich in een moeilijke situatie bevinden. Want realistisch gezien hebben we maar één echte tegenstander: onze teamgenoot.”

“Wat mij betreft kan een negentiende plaats het hoogtepunt van een weekend zijn als ik voorop lig, en als het uiteindelijk een twintigste plaats wordt, dan ben ik teleurgesteld”, vervolgt hij. “Natuurlijk zullen mensen zeggen: wat maakt het nou uit of je negentiende of twintigste eindigt? Maar het is alles of niets voor ons allebei, en dat is hoe wij onze taak benaderen. Ik weet niet hoe lang we zij-aan-zij zullen racen, maar ik weet dat het niet makkelijk zal zijn.”

Volgens Mazepin zijn de incidenten tussen de twee ‘niets persoonlijks’. “Ik heb eerder tegen Mick geracet, een keer zelfs voor hetzelfde kartteam, en zelfs toen was het niet makkelijk. Uiteindelijk mag ik Mick wel. Hij is zeer getalenteerd en heeft al een lange weg afgelegd. Maar dat is hoe ik Schumacher buiten de baan zie. Als ik aan het werk ben, is hij gewoon een tegenstander die ik wil verslaan. En omdat onze auto dit jaar gewoon niet zo snel is, is Mick meestal de enige rivaal die ik achter me kan laten”, aldus Mazepin.