Kevin Magnussen zal de rest van het seizoen af moeten maken in de wetenschap dat hij wordt vervangen door Esteban Ocon. Haas maakte donderdag bekend dat de de Deense coureur wordt opgevolgd door de Fransman van Alpine. Magnussen vertrouwt erop dat hij in de Formule 1 kan blijven, al lonken de andere grote raceklassen ook. Met het recente succes van Haas ligt de focus voor nu op 2024.

LEES OOK: Officieel: Esteban Ocon tekent meerjarig contract bij Haas

In de aanloop naar de GP van België denkt Kevin Magnussen dat er weer genoeg punten op tafel liggen voor de Amerikanen. Haas scoorde dit jaar verrassend goed met hun VF-24, al was het vooral Nico Hülkenberg die geregeld in de punten eindigde. “Ik kijk altijd uit naar Spa”, zei Magnussen in een persconferentie. “Ik denk dat onze auto in theorie heel goed moet gedijen op dit circuit. Maar ja, de midfield zit wel heel erg dicht op elkaar. Desalniettemin zijn er al genoeg races geweest waar we onverwachts goed presteerden, dus we zullen zien.”

Met de GP van België komt er ook een einde aan een hele lange eerste seizoenshelft; na Spa gaat de Formule 1 de zomerstop in. Wat kan Haas in de tweede helft van het jaar nog verbeteren? “We zijn nog niet consistent genoeg”, reageerde Magnussen. “Ten opzichte van vorig jaar zijn wel heel erg verbeterd. In de kwalificaties waren we destijds heel goed, maar op de zondagen viel het eigenlijk altijd uit elkaar. Dit jaar is dat feitelijk andersom.”

Het is inmiddels officieel bekendgemaakt dat Esteban Ocon volgend jaar naar Haas komt. Daarmee heeft het team van Ayao Komatsu een compleet nieuwe line-up vastgelegd. Voor Magnussen blijven er maar weinig stoeltjes over, al is de Deen voorlopig nog niet bezig met de toekomst. “Alles is mogelijk wat dat betreft, Formule 1, IndyCar, maar ook enduranceracen”, liet hij weten. “Ik moet rustig afwachten wat de opties zijn. We moeten eerst maar eens dit seizoen afmaken.”

Lees hier alles over de GP van België

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!)