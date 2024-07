Haas-teambaas Ayao Komatsu legt uit waarom Kevin Magnussen het Amerikaanse team moet verlaten. Volgens de Japanner was de beslissing vooral in het belang van toekomstig Haas-coureur Oliver Bearman. Komatsu geeft eerlijk toe dat de beslissing hem wel zwaar viel, maar dat hij uiteindelijk wel zijn emoties opzij kon zetten.

Op donderdag werd bekend dat Kevin Magnussen eind 2024 Haas verlaat. Hoewel de beslissing van de Amerikaanse renstal niet helemaal uit de lucht kwam vallen, zegt Haas-teambaas Ayao Komatsu dat het alsnog een moeilijk besluit was. “Het was erg moeilijk, omdat Kevin in zijn twee periodes veel voor het team heeft gedaan, vooral tijdens de eerste periode met Romain (Grosjean, red.)”, vertelt de Japanner tegenover de media in Hongarije.

Bearman reden voor vertrek Magnussen

Komatsu noemt de 2018 Grand Prix van Oostenrijk en zijn rentree in de Formule 1 in 2022 als hoogtepunten voor Magnussen, en daarom als redenen waarom de beslissing hem zwaar viel. Waarom de Haas-teambaas uiteindelijk wel voor het vertrek van de Deen koos, onthulde Komatsu ook meteen. “We weten dat we Ollie (Bearman, red.), een jonge coureur, gaan hebben (in 2025, red.), dus dan moet de andere coureur een consistente referentie geven”, aldus Komatsu. “Als je kijkt naar Nico (Hülkenberg, red.) en Kevin, in termen van het geven van een consistente referentie, heb ik iemand nodig die dichter bij Nico’s consistentie zit.”

Komatsu is er stellig van overtuigd dat hij alles in overweging heeft genomen bij het maken van zijn keuze. “Of ik het nu leuk vind of niet, dat hoort bij mijn werk,” zei hij. “Ik moest proberen een professionele beslissing te nemen, die in het belang van het team is. Dat is wat Gene (Haas, eigenaar van het team, red.) wilde dat ik deed. Dus uiteindelijk bleef ik mezelf afvragen: ‘Is dit een professionele beslissing? Doe ik het juiste voor het team?’.” De teambaas denkt dat het vertrek van Magnussen de juiste professionele beslissing is. Haas komt voor de zomerstop nog met nieuws over de vervanger van de Deen.

