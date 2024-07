Kevin Magnussen maakte donderdagochtend bekend dat hij na dit seizoen afzwaait bij Haas. Na een samenwerking van zeven seizoenen gaan de Amerikanen niet verder met de 31-jarige Deen. De afgelopen twee jaar genoot Magnussen het gezelschap van Nico Hülkenberg. Volgends de Duitser hebben ze een goede band opgebouwd, al zijn ze lang niet altijd beste vrienden geweest.

Nico Hülkenberg, die zelf na 2024 naar Sauber vertrekt voor een nieuwe uitdaging met Audi, is blij dat hij een team met Magnussen heeft mogen delen. “Ik heb genoten van onze samenwerking, we kunnen het goed met elkaar vinden”, zei hij op een persconferentie in aanloop naar de GP van Hongarije. “Na de aanvaring die we een aantal jaar geleden hebben gehad in Hongarije, is onze ‘romance’ er zeker op vooruit gegaan”, grapte hij.

Hülkenberg doelde op het inmiddels beroemde akkefietje met Magnussen na de Hongaarse Grand Prix van 2017. De Duitser – toen werkzaam bij Renault – probeerde zijn Deense rivaal in de slotfase van de race voorbij te steken. Magnussen gooide zoals gebruikelijk de deur op slot en duwde zijn toekomstige teamgenoot het gras op. Na de race kwam Hülkenberg nog even zijn gelijk halen. “Goed gedaan, je was weer de minst sportieve coureur op de grid”, zei hij chagrijnig. “Suck my balls mate“, was de simpele reactie van Magnussen.

‘Verrassing van het seizoen’

Tijdens de afgelopen twee Grands Prix scoorde Nico Hülkenberg goede punten door tweemaal als zesde over de streep te komen. Een knap resultaat voor de Haas-coureur, die zich weer best of the rest bewees. “Ik ben zeer tevreden”, reageerde hij. “De updates op Silverstone waren echt een goede stap vooruit. Ik denk dat wij een van de verassingen zijn dit seizoen. Het voelt altijd goed om punten te kunnen scoren.”

Nico Hülkenberg is een van de verrassingen dit seizoen – de 36-jarige Duitser gooide hoge ogen in zijn relatief langzame Haas (Motorsport Images)

