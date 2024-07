Kevin Magnussen is nog niet van plan om de Formule 1 te verlaten. Eerder op de donderdag werd bekend dat Magnussen bij Haas weggaat aan het einde van 2024. De Deen is daarom al in gesprek met andere teams om zijn Formule 1-carrière in 2025 voort te zetten. De gesprekken van de coureur worden wel een beetje bemoeilijkt door het raceverbod dat nog altijd boven zijn hoofd hangt.

Donderdag kwam het nieuws naar buiten dat Magnussen aan het einde van 2024 Haas verlaat. Het is daardoor nog onzeker of de Deen volgend jaar ook in de Formule 1 te zien is. Magnussen doet er in ieder geval alles aan om zijn motorsportcarrière voort te zetten. “Ja, dat ben ik. Zeker weten”, antwoordt de Deen, als hem door de aanwezige media wordt gevraagd of hij in gesprek is met andere teams.

LEES OOK: Officieel: Kevin Magnussen definitief weg bij Haas na 2024

Magnussen verlaat Haas niet helemaal vrijwillig. Hoewel de coureur zonder kwade gevoelens bij het team weggaat, “dingen gebeuren nu eenmaal in de F1”, geeft hij eerlijk toe dat hij het Haas-project graag had voortgezet. “Dat zou interessant zijn geweest. Maar ik denk dat er ook andere interessante projecten zijn. Er zijn nog steeds stoelen beschikbaar in de F1. Natuurlijk houdt Carlos (Sainz, red.) dat proces nog steeds tegen, maar uiteindelijk komt er beweging in”, legt de Deen uit. Sainz heeft, net zoals Magnussen, nog geen contract voor 2025. De Spanjaard gaf echter eerder al aan de tijd te nemen voor zijn keuze.

LEES OOK: Sainz over contractonderhandelingen: ‘Vertrouw bijna niemand meer’

Magnussen dicht bij een raceverbod

Naast een stoeltje voor volgend seizoen, mag Magnussen zich ook zorgen maken over het raceverbod dat nog altijd boven zijn hoofd hangt. De Haas-coureur verzamelde dit jaar in slechts vijf races tijd tien strafpunten op zijn licentie. Magnussen kreeg de meeste van zijn strafpunten voor incidenten met andere coureurs. Zo botste Magnussen tegen Pérez in Monaco en ging hij het gevecht aan met Hamilton in Miami.

“Ik moet gewoon zo goed mogelijk gaan racen en niets veranderen door die situatie”, legde Magnussen zijn tactiek voor de rest van 2024 uit. “Ik denk dat dat over het algemeen beter is voor het seizoen dan me de hele tijd inhouden en ervoor te zorgen dat ik geen raceverbod krijg. Het is beter om er gewoon voor te gaan en als ik dan een raceverbod krijg, dan krijg ik een raceverbod.”

Lees hier alles over de aankomende GP van Hongarije

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!)