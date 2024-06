Carlos Sainz heeft zijn buik vol van de onderhandelingen voor zijn nieuwe contract. De Spanjaard heeft nog een aantal opties over voor 2025, maar de knoop doorhakken doet hij maar niet. Inmiddels weet hij wel een hoop over de transfermarkt en de grote spelers in de Formule 1. Deze periode is ongetwijfeld zwaar voor Sainz, die heeft geleerd niemand in de paddock te vertrouwen.

LEES OOK: Leclerc na akkefietje met Sainz: ‘Werken nog steeds goed samen’

In aanloop naar de Grand Prix van Oostenrijk werd Carlos Sainz nog maar eens gevraagd naar de status van zijn contractonderhandelingen. De grote vraag blijft immers waar de drievoudig racewinnaar naartoe gaat na zijn laatste seizoen met Ferrari. Sainz wordt in 2025 geslachtofferd ten behoeve van Lewis Hamilton, die dan eindelijk de langverwachte overstap naar Maranello gaat maken.

Helaas had Sainz nog steeds geen antwoorden voor de media in Spielberg. “Ik heb de afgelopen maanden veel geleerd over de Formule 1”, aldus de 29-jarige coureur. “Door met de verschillende teams te praten, ben ik erachter gekomen gekomen hoe streng deze sport kan zijn en hoe weinig je mensen op hun eerste woord moet geloven. Ik vertrouw bijna niemand meer – het is zo’n ontzettend politieke sport.” In aanloop naar zijn thuisrace in Spanje maakte Sainz al een verslagen indruk. De ellenlange gesprekken en vragen over zijn toekomst lijken langzaam hun tol te eisen.

LEES OOK: Carlos Sainz moe van transferkeuze: ‘Wil niet langer wachten’

‘Niet naar de laatste race kijken’

Sainz kon wel onthullen welke afwegingen hij maakt tijdens het kiezen van een nieuwe werkgever. “Ik heb nu een aardig idee van waar alle teams staan in hun ontwikkeling”, legde hij uit. “Bij de teams waar ik nog naartoe kan gaan, heb ik uiteraard iets dieper gegraven. Ik probeer daarbij niet te kijken naar hoe ze nu presteren. De focus ligt op het project en het gevoel dat een bepaald team je geeft.”

“Het is niet makkelijk”, verzuchtte Sainz tenslotte. “Ik ben natuurlijk erg competitief, dus het is lastig om niet te kijken naar wie nu het snelste is. Toch weet ik dat de laatste race niet representatief is voor de komende jaren.” Volgens experts heeft de Spaanse coureur nog drie reëele opties voor zich liggen – Williams, Sauber én Alpine zouden allemaal interesse hebben in de Ferrari-routinier.

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!)