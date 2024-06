Na de Spaanse Grand Prix was er sprake van onenigheid binnen Ferrari. Waar coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz doorgaans goed met elkaar kunnen opschieten, zorgde een kleine botsing in de openingsfase van de race voor ruzie. Inmiddels kan Leclerc – die het nog één seizoen met Sainz moet volhouden – bevestigen dat de twee het hebben bijgelegd.

De spanningen liepen hoog op na de Grand Prix in Barcelona. Beide Ferrari-coureurs haalden niet de resultaten waar ze op gehoopt hadden – al vrij snel werd hun race belemmerd door een aanvaring in bocht 1. Leclerc gaf zijn Spaanse teamgenoot de schuld van de touché, maar Sainz wilde daar niks van weten.

Tijdens een persconferentie in aanloop naar de GP van Oostenrijk kon Leclerc bevestigen dat alles weer is opgeklaard. “We zijn samen naar huis gevlogen en hebben even goed kunnen praten”, legde hij uit. Van buiten worden dit soort dingen altijd enorm opgeblazen. Maar we kennen elkaar lang genoeg om te weten dat we na de race een beetje overdreven kunnen reageren. Het is gebeurd, maar we zijn er samen uitgekomen. Ik maak me nergens zorgen over.”

In Oostenrijk hopen zowel Leclerc als Sainz weer een vuist te kunnen maken tegen de concurrentie – in Spanje leek zelfs Mercedes opeens te snel voor de scuderia. “We hebben stappen gezet in de laatste races”, verzekerde Leclerc. “We worden steeds beter in de lange, langzame bochten, maar we moeten oppassen dat we daardoor niet meer tijd verliezen in de snelle stukken. Het is een kwestie van de balans vinden.”

“Ik denk niet we fouten hebben gemaakt met de set-up”, vervolgde Leclerc. “In Canada kregen we de banden niet op temperatuur en in Spanje hadden we gewoon niet genoeg snelheid. Ik denk dat we de nieuwe onderdelen gewoon iets beter moeten leren begrijpen. Ik verwacht niet dat dit een aanhoudend probleem is.”

