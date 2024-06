Frédéric Vasseur wil dat zijn Ferrari-team in Oostenrijk er nog een tandje bijzet. De resultaten bij de Spaanse Grand Prix vielen namelijk wat tegen voor de nummer twee in het constructeurskampioenschap, waardoor het team nu op de hielen wordt gezeten door McLaren. Vasseur verwacht tevens dat de verschillen tussen de bolides onderling nog kleiner zullen zijn op de Red Bull Ring dan in Barcelona.

De Spaanse Grand Prix was voor de Scuderia geen race om over naar huis te schrijven. Charles Leclerc en Carlos Sainz kwamen respectievelijk als vijfde en zesde over de finishlijn. Een bijna-botsing tussen de twee Ferrari-mannen aan het begin van de race was eigenlijk het enige moment tijdens de race dat het Italiaanse team echt in beeld kwam. Volgens teambaas Vasseur kwam het tegenvallende weekend niet door de nieuwe upgrades.

LEES OOK: Vasseur twijfelt aan tests van Verstappen: ‘Moet naar gekeken worden’

“De in Spanje geïntroduceerde upgrades werkten zoals verwacht, maar onze concurrenten hebben duidelijk niet met hun duimen zitten draaien”, zegt Frédéric Vasseur, in een officieel persbericht van Ferrari. “Op dit moment zijn er vier teams die allemaal minder dan drie tienden van elkaar verwijderd zijn.” De Fransman denkt dat in Oostenrijk de verschillen zelfs nog kleiner zullen zijn.

Ferrari’s plan van aanpak

Vasseur deelt daarom alvast wat het plan van aanpak voor Ferrari op Red Bulls thuiscircuit wordt. “We zullen ons volledig op onszelf richten, want in Spielberg kan elk klein detail het verschil maken.” Het werk van de Scuderia wordt dit weekend verzwaard door de terugkeer van het sprintformat. “Iedereen in het team, inclusief de coureurs, moet er bovenop zitten om ervoor te zorgen dat we geen enkele kans missen die op ons pad komt. Dat geldt voor de kwalificatie, vooral tegen zulke sterke tegenstanders en ook voor hoe we de race uitvoeren. Ik wil dat we in Oostenrijk een tandje bijzetten.”

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!).