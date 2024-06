Ferrari-teambaas Fred Vasseur denkt dat er eens goed naar de regels omtrent TPC (Testing of Previous Cars) moet worden gekeken. Max Verstappen testte in aanloop naar de Spaanse Grand Prix nog met de RB18 op Imola. Dat is uiteraard toegestaan, al vraagt Vasseur zich af of er geen onderscheid moet worden gemaakt tussen testdagen met rookie-rijders en de huidige coureurs.

Dankzij het TPC-programma is het Formule 1-teams toegestaan om gedurende het seizoen met oude bolides te testen. Een ploeg mag rondjes rijden met wagens van voorgaande seizoenen, mits deze minimaal twee jaar oud zijn. Vaak worden deze dagen gebruikt voor het opleiden van jonge coureurs. Andrea Kimi Antonelli maakte onlangs nog wat rondjes in de W13 van Mercedes, terwijl Jack Doohan al meters heeft gemaakt in de A522 van Alpine.

Bij Red Bull gebruikten ze een dergelijke testdag om Max Verstappen in de RB18 te zetten. De regerend wereldkampioen werd losgelaten op Imola om de problemen met de huidige bolide beter in kaart te kunnen brengen. Fred Vasseur stelt zijn vraagtekens bij deze tests.

‘Onderscheid maken’

De Ferrari-teambaas denkt dat het goed is om onderscheid te maken tussen de verschillende doeleinden van het TPC-programma. “Er is nu nog geen verschil”, zei Vasseur na het raceweekend in Barcelona. “Er zijn TPC’s die je met je racecoureurs kunt doen. Deze draaien vooral om het ontwikkelen van de auto, zeker als je deze een week voor een Grand Prix inplant”, doelde de Fransman op de tests van Red Bull. “Ik klaag niet over wat ze doen, want het is reglementair gewoon in orde. Maar het is niet alsof ze Max ervaring willen laten opdoen op zo’n dinsdag.”

Vasseur oppert om de TPC’s voortaan op te delen in verschillende categorieën – het ontwikkelen van de auto en het opleiden van onervaren coureurs. “Ik denk dat hiernaar gekeken moet worden. We zouden het beter opsplitsen in dagen die we met onze coureurs afwerken, en dagen die we met onervaren rijders doen.”

