Charles Leclerc dient het volgend jaar op te nemen tegen Lewis Hamilton – de zevenvoudig wereldkampioen maakt dan de langverwachte overstap naar Ferrari. Beide coureurs worden steeds vaker samen in de paddock gespot. Hoe bereidt de Ferrari-topman zijn toekomstige teamgenoot voor op het Ferrari-debuut?

Meerder experts verwachten vuurwerk wanneer de Brit zijn intrede maakt in Maranello. Charles Leclerc is immers al jaren dé grote man bij Ferrari – de komst van een wereldster als Lewis Hamilton kan die rolverdeling gaan veranderen. Zelf maakt de 26-jarige Monegask zich nergens zorgen over. Hij kijkt uit naar de samenwerking met de Mercedes-routinier en deelt nu al tips over rijden voor de scuderia.

Sky Sports vroeg Leclerc naar de gesprekken met Hamilton – wat hebben de twee zoal te bespreken? “Het gaat over van alles”, reageerde hij. “Uiteraard ook over hoe het nu met Ferrari gaat en wat we kunnen verbeteren. Maar dat is slechts een klein deel van onze discussies.” De zesvoudig racewinnaar beaamt dat zijn toekomstige teamgenoot zich nu nog toelegt op Mercedes.

“Zijn focus ligt nog steeds op het huidige seizoen, dus heel veel informatie kunnen we natuurlijk niet uitwisselen”, vervolgde Leclerc. “We bereiden ons gewoon een beetje voor op volgend jaar. We delen immers een hoop interesses – ontwerpen, mode enzovoorts. Het overgrote deel van onze gesprekken gaan over privézaken.”

‘Kijk er nu al naar uit’

Leclerc kan niet wachten om Hamilton officieel te verwelkomen in het rood. “Ik kijk er nu al naar uit”, zei hij enthousiast. “Hij is de meest succesvolle coureur in de geschiedenis van de sport – daar kan ik natuurlijk een hoop van leren. Daarbij is het een mooie gelegenheid om te laten zien wat ik zelf in huis heb. We hebben een goede band en ik heb ongelofelijk veel respect voor Lewis en alles wat hij heeft bereikt. Het is geweldig dat ik mezelf straks met hem kan vergelijken. Zwakke plekken heeft hij eigenlijk niet, dus het wordt super interessant.”

Teambaas Fred Vasseur is een belangrijke schakel geweest in het overhalen van Lewis Hamilton. De Fransman heeft een grote rol gespeeld in het opleiden van zowel de Brit als Charles Leclerc. “Ik waardeer Fred enorm”, aldus de Monegask. “Hij kende mij al voordat ik naar de Formule 1 kwam. Daardoor kunnen we heel eerlijk tegen elkaar zijn. Als er iets verbeterd moet worden, zeggen we dat meteen.”

