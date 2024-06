Charles Leclerc, Ferrari-coureur in hart en nieren, krijgt vanaf 2025 gezelschap van zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. De 26-jarige Monegask wacht een pittige uitdaging naast de Mercedes-routinier. Experts zagen hoe Hamilton zich in Spanje herpakte en beide Ferrari’s het nakijken gaf – hoe verhoudt de Brit zich straks tot Leclerc?

LEES OOK: Heeft Hamilton inmiddels spijt van transfer? ‘Weet niet wat er met Ferrari aan de hand is’

De vraag is of Charles Leclerc de dan 40-jarige Hamilton de baas kan. De Monegask was de laatste paar jaar de eerste coureur bij Ferrari – het is dan ook geen toeval dat Carlos Sainz geslachtofferd werd voor de komst van de Britse wereldster. Blijft Leclerc de aangewezen persoon om de scuderia aan die langverwachte titel te helpen, of neemt Hamilton straks gewillig de leiding in Maranello?

Oud-wereldkampioen Damon Hill besprak in een uitzending van Sky Sports hoe de rollen straks verdeeld zullen worden. Hill denkt dat het leeftijdsverschil tussen de twee coureurs doorslaggevend zal zijn in hun eerste seizoen als teamgenoten. “Als je jong bent, ben je oogverblindend snel en kun je vertrouwen op bliksemsnelle reflexen”, doelde hij op Charles Leclerc. “Maar je beschikt nog niet over de ervaring en het nodige zelfvertrouwen. Leclerc heeft niet de kampioenschappen die Hamilton heeft.”

LEES OOK: Aanpassingsproblemen Hamilton? ‘Niet de coureur, maar Ferrari is de ster’

“Hamilton heeft ook ongelofelijk goede kwaliteiten”, vervolgde Hill. “In de race weet hij altijd net dat beetje extra te vinden. Het wordt hoe dan ook een interessant experiment! Het zal allemaal op Leclerc’s terrein gebeuren – Ferrari is zijn thuis, hij is onderdeel van die familie. Straks krijgt hij opeens gezelschap van een van de grootste namen in de sport.” De voorspelling van de oud-wereldkampioen is simpel. “Op zaterdag is Leclerc in het voordeel en kan hij vertrouwen op pure snelheid – maar op zondagen maakt Hamilton het verschil.”

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!)