Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton krijgt volgend seizoen bij Ferrari te maken met een totaal andere cultuur dan bij Mercedes. De Brit zal zich op dat vlak moeten aanpassen, voorspelt James Allison, de technisch directeur van Mercedes die eerder bij de Italiaanse renstal werkzaam was. En dat aanpassen kan nog weleens lastig worden. “Want bij Ferrari is Ferrari de ster.”

Hamilton maakt na dit seizoen de overstap van Mercedes naar Ferrari. Voor hem gaat daarmee een jeugddroom in vervulling, zo gaf de Brit meermaals aan. Toch zal hij zeker in het begin moeten wennen, denkt Allison op basis van zijn eigen ervaringen op Maranello.

“Lewis zal meteen een gevoel krijgen van de sfeer en passie binnen het team,” vertelt Allison in de podcast Beyond the Grid. “Ik denk dat het in het begin lastig kan worden voor hem. Bij Ferrari is de Ferrari de ster. Ik denk dat elke coureur die daar heeft gereden, op één of ander niveau, zich daarbij heeft moeten neerleggen. Als Lewis dat omarmt en er liefdevol mee omgaat zoals Michael Schumacher dat deed, dan is er ruimte voor beiden om te excelleren. Als hij dat niet doet, dan denk ik dat het merk en Ferrari altijd zullen domineren.”

‘Totale magie op de baan’

James Allison vertelt in de aanloop naar de GP van Spanje ook over de opvallende timing dat het nieuws van de overstap van Hamilton naar buiten kwam, namelijk in de aanloop naar dit seizoen. “Die timing heeft iedereen een beetje verrast.” Het nieuws op zichzelf niet, voegt hij eraan toe. “Dat het gebeurde, was volgens mij niet onvoorspelbaar.”

Allison verwacht trouwens dat Lewis Hamilton bij Ferrari ook bepaalde zaken uit zijn Mercedes-periode zal missen. “De dagen dat hij totale magie liet zien op de baan, dat hij alles en iedereen domineerde. En dat alle coureurs om hem heen geen andere keuze hadden dan zich over te geven.”

