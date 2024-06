Mercedes pakte goede punten tijdens het raceweekend in Spanje. De W15 bewees dat de resultaten in Canada geen toeval waren – coureurs Lewis Hamilton en George Russell waren in staat beide Ferrari’s achter zich te houden en kwamen als derde en vierde over de streep. Hamilton maakt in 2025 de overstap naar de renstal van Ferrari. Krabt de zevenvoudig wereldkampioen zich al achter de oren?

LEES OOK: ‘Ferrari’s technisch directeur naar Aston Martin, weg vrij voor Adrian Newey’

Na zijn eerste podiumplek van 2024 werd Lewis Hamilton gevraagd naar zijn transfer naar Ferrari – de scuderia lijkt immers achter te lopen op zijn huidige werkgever. “Nee, ik maak me nergens zorgen om”, reageerde de Mercedes-veteraan. “Ik zal sowieso altijd van Mercedes blijven houden, ik race hier al sinds mijn dertiende. Mijn focus is nu bij dit team. Wat er volgend jaar ook gebeurt, ik zal altijd trots zijn op alles wat dit team bereikt. Mijn werk bij Ferrari begint pas volgend jaar”, legde Hamilton uit.

LEES OOK: Krijgt Verstappen ook nog last van Mercedes? ‘Eerst maar naar onszelf kijken’

Ferrari kende de afgelopen races een gebrek aan snelheid – na een overwinning van Charles Leclerc in Monaco kwam de scuderia in Canada en Spanje bedrogen uit. “Ik weet niet wat er met Ferrari aan de hand is”, aldus Hamilton. “Ze hebben een paar moeilijke Grands Prix gehad, maar je moet niet vergeten dat ze in Monaco gewonnen hebben. Hun laatste upgrade zag er in ieder geval veelbelovend uit. Het is niet alsof ik nu twijfel aan mijn beslissing”, doelde hij op zijn aanstaande transfer.

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!)