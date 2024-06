Enrico Cardile, sinds vorig jaar technisch directeur bij Ferrari, zou een aanbod van Aston Martin hebben geaccepteerd. De 49-jarige ingenieur schijnt een nieuw contract te hebben getekend met de Britse renstal, dat vanaf 2026 een serieuze gooi wil doen naar het wereldkampioenschap. Met het vertrek van Cardile ligt de weg vrij voor Adrian Newey, die al langer aan Ferrari wordt gelinkt.

Het doorgaans goed geïnformeerde Formu1a.uno meldt dat Enrico Cardile onderweg is naar Aston Martin. Na lang wikken en wegen zou de Italiaan een aanbod van Lawrence Stroll hebben geaccepteerd. Cardile is een expert op het gebied van aerodynamica en kwam in 2016 bij het Formule 1-team van Ferrari terecht. Na dienst te hebben gedaan als chef aerodynamica en hoofd van de chassis-afdeling werd hij met de komst van teambaas Fred Vasseur omgedoopt tot technisch directeur.

LEES OOK: Loic Serra én Jerome d’Ambrosio: Ferrari kaapt kopstukken weg bij Mercedes

Formu1a.uno wist eerder dit jaar al correct te voorspellen dat Jerome d’Ambrioso en Loic Serra over gingen stappen naar de scuderia. Laatstgenoemde zou de komende tijd enkele taken gaan overnemen van Cardile. Belangrijker is de mogelijkheid voor Ferrari om Adrian Newey aan te trekken. De meesterontwerper van Red Bull heeft nog steeds geen contract voor 2025 en staat al geruime tijd op de radar in Maranello – mogelijk kan hij Cardile vanaf volgend jaar vervangen.

Bij Aston Martin is Newey ook in trek. Volgens de laatste geruchten heeft de 65-jarige Brit onlangs een exclusieve rondleiding gekregen in Silverstone. Of hij in de toekomst daadwerkelijk actief blijft in de Formule 1, is nog onduidelijk.

LEES OOK: Aston Martin-teambaas ‘gevleid’ door geruchten over Adrian Newey

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!)