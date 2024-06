Aston Martin zou in de afgelopen weken een verwoede poging hebben gedaan om Adrian Newey te strikken. De meesterontwerper van Red Bull heeft nog geen contract voor 2025. De immer ambitieuze Lawrence Stroll zou hem onlangs een rondleiding hebben gegeven in Silverstone, in de hoop hem voor Aston Martin te winnen. Teambaas Mike Krack voelt zich ‘gevleid’ door deze geruchten.

In de paddock weet men zeker dat Aston Martin er alles aan doet om Adrian Newey vast te leggen voor de toekomst. Het team uit Silverstone staat al enkele jaren onder leiding van Lawrence Stroll – de Canadese miljardair heeft grootse plannen voor het team, dat met name in 2026 mee moet kunnen dingen naar het kampioenschap. Met Honda als exclusieve motorleverancier moet ook Adrian Newey overtuigd kunnen worden om zich in de toekomst aan Aston Martin te binden.

‘Voelen ons gevleid’

Teambaas Mike Krack werd in Barcelona geconfronteerd met deze geruchten. De 52-jarige Luxemburger houdt zijn lippen stijf op elkaar als het over Newey gaat. “Als je ziet hoeveel mensen er worden gelinkt aan ons team, moet je Lawrence Stroll de nodige credits geven”, reageerde hij. “Het is hoe dan ook interessant om te zien waar dit naartoe gaat. Als je een paar jaar geleden had gezegd dat Adrian Newey praat met Aston Martin, had niemand je überhaupt geloofd. Dus we voelen ons gevleid.”

Toch kan Krack niet bevestigen dat Newey daadwerkelijk te gast was in Silverstone. “Geruchten zijn geruchten”, zei hij geheimzinnig. “Het is goed dat zoveel mensen over Aston Martin praten. We zullen zien wat er van terecht komt.” Ook de doorgaans eigenzinnige Fernando Alonso wilde niks kwijt over een mogelijke samenwerking met Adrian Newey. Toen hem tijdens een persconferentie werd gevraagd hoe hij de ingenieur naar het team zou lokken, reageerde hij kortaf. “Dat blijft tussen hem en mij.”

