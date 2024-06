Red Bull maakte begin mei bekend dat Adrian Newey het team per 2025 gaat verlaten. De aerodynamica expert is een gevierde technicus binnen de sport, die met zijn auto’s meerdere kampioenschappen heeft gewonnen. Vrijwel alle topteams proberen de 65-jarige Brit te paaien. Ook Aston Martin hoopt hem te strikken – Newey zou onlangs op uitnodiging van Lawrence Stroll een bezoekje hebben gebracht aan de fabriek.

LEES OOK: Lance Stroll bijt van zich af: ‘Mijn toekomst is in de Formule 1’

Adrian Newey is in trek. De ingenieur stond aan de wieg van het immer succesvolle Red Bull, maar is vanaf 2025 vrij om zich aan een nieuw team te binden. Ferrari was lange tijd de voornaamste bestemming – Newey heeft meerdere keren toegegeven dat hij graag nog eens voor de scuderia zou willen tekenen. Toch is er nog geen sprake van een deal. The Times meldt dat Newey nu een samenwerking met Aston Martin overweegt.

Op uitnodiging van grote baas Lawrence Stroll zou Newey een ‘geheime’ privé-tour hebben gekregen door de fabriek in Silverstone. Het is bekend dat Stroll hem koste wat het kost wil winnen voor de Britse ploeg. Aston Martin maakt grote stappen om in de toekomst mee te vechten voor de titel – een veteraan als Adrian Newey kan in die opgave zomaar het verschil maken.

Pensioneren?

Of Newey daadwerkelijk voor de Britse renstal zal kiezen, valt nog te bezien. Ferrari en Mercedes hebben hem inmiddels ook behoorlijke aanbiedingen kunnen doen. Daarbij bestaat er altijd de mogelijkheid dat de 65-jarige aerodynamica-goeroe gaat genieten van een welverdiend pensioen. Zijn creaties hebben hem immers al twaalf constructeurskampioenschappen en dertien rijderstitels opgeleverd. Red Bull en Max Verstappen zijn inmiddels hard op weg om dat palmares nog een beetje uit te breiden.

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!).