Lance Stroll krijgt geregeld kritiek te verduren. Vanuit de paddock worden er vragen gesteld over zijn houdbaarheid in de sport en onder fans heerst nog steeds het stigma dat hij betaalt voor zijn plekje in de Formule 1. Tijdens zijn thuisrace in Montréal beet de Canadees keihard van zich af – de Aston Martin-coureur gaat voorlopig nergens naartoe.

Het is alom bekend dat Aston Martin-topman Lawrence Stroll een team probeert te kweken dat het kampioenschap waardig is. Er werden al miljoenen geïnvesteerd om de Britse renstal in de voorhoede te krijgen en uiteindelijk titels te winnen. Lance Stroll, Formule 1-coureur en zoon van de Canadese zakenman, is de beoogde wereldkampioen van het team uit Silverstone.

Stroll moet het echter geregeld afleggen tegen teamgenoot Fernando Alonso – daarbij maakt de 25-jarige coureur een wisselvallige indruk. “Wil hij wel Formule 1 rijden?”, vroeg Red Bull-adviseur Helmut Marko zich onlangs hardop af. Stroll kan zijn haters verzekeren dat hij niet twijfelt aan zijn plekje op de grid. “Mijn toekomst is in de Formule 1”, zei hij in Montréal. “Ik ben nauw betrokken bij Aston Martin en verheugd over wat er komen gaat.”

‘Alles valt op zijn plek’

“Ik ben de meest competitieve persoon die ik ken”, vervolgde Stroll. “Ik wil altijd zo goed mogelijk presteren en kan daarbij erg kritisch zijn. Maar ik ben nog steeds net zo enthousiast als tijdens mijn debuut. Dit is een teamsport en het is goed om te zien dat alle puzzelstukjes langzaam op zijn plek vallen.”

Aston Martin staat op dit moment vijfde in het klassement. De Engelsen konden zich tot nu toe niet meten met de grote topteams, waardoor het gestrand is in een eenzaam middenveld. “Dit jaar is extra uitdagend voor ons”, besloot Stroll. “Maar in de fabriek in Silverstone zien we aantal hele positieve ontwikkelingen. Dat geeft me nieuwe energie.”

