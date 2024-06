Lance Stroll werkte afgelopen weekend op Circuit Gilles Villeneuve een succesvolle thuisrace af. De Canadees reed tijdens de Grand Prix van Canada naar de zevende plek, pal achter teamgenoot Fernando Alonso. Een prima resultaat, ware het niet dat er in de paddock getwijfeld wordt aan de 25-jarige coureur. Volgens experts oogt Stroll wat onverschillig over zijn rol in de Formule 1.

LEES OOK: Mike Krack duldt geen kritiek op Lance Stroll: ‘Achter de schermen is hij anders’

Red Bull-adviseur Helmut Marko bemerkte dat Lance Stroll een ‘wisselvallig’ seizoen rijdt. De 81-jarige Oostenrijker zag hoe de Aston Martin-coureur geregeld werd zoek gereden door zijn teamgenoot, Fernando Alonso. Ondanks teleurstellende resultaten in Imola en Monaco is de Spanjaard nog steeds verantwoordelijk voor 41 van Aston Martins 58 punten. In gesprek met Le Journal de Montreal bespreekt Marko de kwaliteiten van Lance Stroll.

“In 2017 had [Stroll] een hele goede race met Williams in Azerbeidzjan”, herinnerde Marko zich. “Toen reed hij zelfs naar het podium. En ik weet nog dat hij pole pakte in Turkije in 2020. Sindsdien heeft hij zijn ups en downs. Hele goede, maar ook hele nietszeggende races. Ik vraag me af of hij wel een Formule 1-coureur wil zijn en of hij echt hard werkt voor goede resultaten. Het is moeilijk om te zeggen of hij zijn plekje op de grid heeft verdiend.”

‘Heb Alonso verslagen’

Zelf twijfelt Stroll niet aan zijn positie binnen de sport. Zolang hij zich kan meten met teamgenoot Fernando Alonso maakt de Canadees zich nergens zorgen over. “Als ik naar mijn laatste weekenden kijk, zie ik sterke prestaties”, zei hij in aanloop naar zijn thuisrace.

“Qua snelheid is het tot nu toe gelijk – het staat vier-vier in kwalificaties”, legde hij uit. Stroll wist zich dit seizoen vier keer hoger te kwalificeren dan zijn doorgewinterde teammaat. “Mensen zeggen dat [Alonso] supergoed is, maar ik heb hem in de laatste weekenden verslagen. Dat zegt genoeg denk ik.”

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!).