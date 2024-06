Dat McLaren inmiddels een serieuze uitdager van Red Bull is, of zelfs nog méér dan dat, is voor Max Verstappen naar eigen zeggen zonneklaar. Maar wat zegt de eerste podiumplaats dit seizoen van Lewis Hamilton over een eventuele opmars van Mercedes? “Lastig te voorspellen.”

Terwijl de dominantie van Red Bull weg is, slaagde Verstappen er zondag op fraaie wijze in om de Spaanse Grand Prix naar zijn hand te zetten. Het betekent niet dat daarmee het lek boven is. “We moeten zorgen dat we meer performance in de auto krijgen”, herhaalde hij nog maar eens de waarschuwing die hij zaterdag (en vaker) liet horen.

Alsof de uitdaging om McLaren het hoofd te moeten bieden nog niet genoeg is, klopt nu mogelijk ook nog Mercedes aan de deur. Die renstal kampt weliswaar nu nog met een achterstand (“enkele tienden”, aldus Lewis Hamilton), maar de teamleiding is ervan overtuigd dat het lek boven is en de Duits-Engelse renstal nog veel en veel beter wordt dit seizoen. Verstappen krijgt er dus met Mercedes misschien nog wel een structurele concurrent bij.

“Maar dat is lastig te voorspellen”, antwoordt hij na zijn zege in Spanje op de vraag of Mercedes hem als uitdager misschien ook nog wel tot last gaat zijn. “Ik weet natuurlijk niet hoe zij zich zullen gaan ontwikkelen, waar zij mee komen.”

Bovendien, zo benadrukt Verstappen, moet Red Bull eerst zelf de zaken op de rit hebben. Dat is wat voor hem nu telt en niet of Mercedes ook nog eventueel een uitdager gaat worden. “Laten wij eerst maar kijken naar onszelf, en ons daar op focussen.”

