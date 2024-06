Max Verstappen zag McLaren de laatste tijd alsmaar dichterbij komen. Goed voor de spanning, aldus vriend en vijand. Maar inmiddels is de rivaal Red Bull volgens Verstappen voorbijgestreefd, hij slaat alarm. “Ze zijn beter, ja. Want anders staan ze niet voor ons.”

Alarmfase één dus in Milton Keynes, zou je zeggen. Dat Verstappen bezorgd klinkt, is volgens hem geen nieuws. Hij constateert al langer dat er wat moet gebeuren. “McLaren is de laatste tijd al heel sterk, het is niet zo dat ik nu ineens bezorgd ben.” Intern luidde hij de noodklok: “Ik hamer er natuurlijk op dat we meer performance brengen naar de auto.”

Norris na pole: ‘Perfecte rondje, nu ook Max in race verslaan’

Gevraagd: updates. En die komen er. Maar ook de concurrentie zit niet stil. Integendeel zelfs, constateert Verstappen: “Het ziet er naar uit dat er om ons heen meer updates komen dan bij ons.” En dat wreekt zich op allerlei vlakken. Een rivaal als McLaren, en dan met name in de persoon van Lando Norris, komt inmiddels al veel meer dan alleen maar dichterbij. Verstappen, stellig: “Ze zijn daar nu beter dan ons.”

Dat laatste zinnetje spreekt boekdelen. Verstappen slaat alarm, kun je stellen. Het is, door de dominantie van Red Bull de afgelopen jaren, namelijk bepaald geen uitspraak die je gewend bent van de Nederlander. Of van anderen binnen het team. Maar Verstappen is een realist, hij houdt zich bij de feiten. En herhaalt het nog maar eens. “Beter. Ja. Want anders staan ze niet voor ons.”

Tijd voor die updates dus, voor die verbeteringen waar hij zo op hamert en die nodig zijn om succesvol te blijven zijn. De Nederlander is op de hoogte van wat er bij Red Bull nog in het vat zit, vertelt hij. “Ik weet wat er komt.” Maar biedt dat hem ook vertrouwen? “Weet je, soms pakken updates beter uit dan andere keren. Dus laat ik dat maar in het midden houden.”

Lees hier alles over de GP van Spanje 2024