Het rondje waarmee Lando Norris zaterdag pole position veroverde voor de Grand Prix van Spanje noemde hij het perfecte rondje. Hij hield Max Verstappen achter zich, maar wil hem nu ook in de race verslaan. “We komen om te winnen.”

Norris pakte voor de tweede keer in zijn loopbaan pole. “En om dat hier in Spanje te kunnen doen, wisten we dat we een ijzersterke ronde nodig hadden. Dan is het super dat het lukt. We zijn al twee maanden erg snel als team, maar steeds misten we pole in kwalificatie doordat die perfecte ronde juist uitbleef.”

Voor de Brit komt de pole in Barcelona dan ook niet als een verrassing. “Maar het gaat er nu om dat we die omzetten in winst. Het wordt lastig tegen Max en de anderen. Het zit allemaal zo dicht bij elkaar”, wees hij op de minieme verschillen tussen de topteams.