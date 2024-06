In een bloedstollende kwalificatie voor de Grand Prix van Spanje heeft Lando Norris de snelste tijd neergezet. Slechts twee honderdsten is hij sneller dan Max Verstappen. Lewis Hamilton zet de derde tijd neer en start de race morgen naast George Russell vanaf de tweede startrij.

Lando Norris, Lewis Hamilton en Carlos Sainz sloten de drie Spaanse trainingen respectievelijk als snelste af. Kortom, op voorhand is er bij de kwalificatie geen pijl op te trekken wie er met de pole position vandoor gaat. Vooral omdat in VT3 slechts anderhalve tiende zit tussen de snelste vijf coureurs.

In Q1 wordt al snel duidelijk dat de verschillen nu ook minimaal zijn aan de kop van het veld. Sowieso zit het allemaal heel dicht op elkaar. Wanneer iedereen zich in de laatste minuten nog eenmaal opmaakt voor een snelle ronde, is het verschil tussen de snelste tijd van Hamilton en de nummer 15, Lance Stroll, nog geen acht tienden!

De coureurs die meer dan dit minieme verschil moeten toegeven, vallen dus buiten de boot. Hierdoor nemen we afscheid van Kevin Magnussen, Yuki Tsunoda, Daniel Ricciardo, Alexander Albon en Logan Sargeant. Tsunoda is duidelijk teleurgesteld over de boordradio. De Japanner geeft namelijk aan dat hij een goede ronde heeft gereden, maar hoort van zijn team dat hij zich kan gaan omkleden. Het verschil? Slechts 0.842 seconde.

In Q2 ligt de eliminatie zone zelfs op een halve seconde. Sergio Pérez weet zich net op tijd veilig te stellen en gaat met de hakken over de sloot naar de laatste sessie. Minder vrolijk is het in de garage van Aston Martin. Zowel Fernando Alonso als Stroll stranden, tezamen met Nico Hülkenberg en de beide Stake F1-coureurs. Dan maken de tien overgebleven coureurs zich op voor een zinderende laatste sessie. Gezien het zo dicht op elkaar zit, is op voorhand niet te zeggen wie de topfavoriet is. Verstappen trapt de RB20 flink op de staart en zet de snelste tijd neer in het eerste gedeelte van Q3.



Dan gaan de laatste minuten in. Oscar Piastri maakt een fout en komt niet verder dan P10. De beide Ferrari’s komen net te kort en Verstappen scherpt zijn tijd aan. Maar dan gaat Norris er nog eens goed voor zitten en verslaat nipt de regerend wereldkampioen. Hamilton en Russell rijden naar P3 en P4.

Uitslagen