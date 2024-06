Net als de kwalificatiesimulaties toont VT3 in Spanje aan dat het nauwelijks te voorspellen is wie pole position zal veroveren op het circuit nabij Barcelona. Na de derde vrije training, waarin Carlos Sainz in eigen land de snelste is en Max Verstappen vierde wordt, is de grote winnaar op voorhand al wel bekend: het publiek.

Wie spaarde banden, wie ging er vol voor? En wat zegt het over de verhoudingen tijdens de kwalificatie? VT3 roept in Spanje vragen op in aanloop naar de strijd om pole. Het moet raar lopen wil die niet nagelbijtend spannend worden: Red Bull, McLaren, Ferrari en Mercedes zitten dicht bij elkaar.

Van de topcoureurs zijn het Verstappen en Lewis Hamilton die tijdens VT3 het bal openen in Spanje. Hun rivalen volgen later, die van McLaren – al dan niet gehinderd door de brand in de paddock – na een kwartier pas. De strategieën zijn in het begin anders: Red Bull en McLaren gaan eerst voor de mediumband, Ferrari en Mercedes voor zacht.

Wat het zegt over de verhoudingen voor later op de dag, is dan nog moeilijk in te schatten. Zo rijdt Russell op een gegeven moment de snelste tijd op zacht rubber, maar is Norris op medium slechts een tiende langzamer. Halverwege de sessie is de indruk dat niet iedereen het achterste van zijn tong laat zien.

Anderhalve tiende

Dat verandert in de slotfase. In het laatste kwartier gaat het hele veld voor snelle runs. Vooraan is het dan stuivertje wisselen: Sainz en teamgenoot Charles Leclerc (derde) maken in de Ferrari bijvoorbeeld een betere indruk dan op vrijdag, Norris (tweede) is onveranderd snel in de McLaren. En Verstappen? Die haakt ook aan, vierde. Belangrijker echter dan de klassering zijn de onderlinge verschillen: tussen P1 en P5 zit slechts anderhalve tiende (!). Dat belooft wat voor de kwalificatie (16.00 uur).

