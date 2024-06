Het waren drukke dagen voor Max Verstappen – de Red Bull-coureur begon zijn week met wat promotieverplichtingen in Frankrijk, om daarna naar Imola te reizen voor een speciale test met Red Bull. Op donderdag was hij uiteraard in Spanje te vinden, in aanloop naar de Spaanse Grand Prix. In Italië werkte hij een paar rondjes af in de auto van 2022, in de hoop de huidige bolide een stukje beter te begrijpen.

Het ontbreekt Max Verstappen niet aan de nodige WK-punten. De Nederlander heeft een comfortabele voorsprong opgebouwd in het kampioenschap. Toch moet hij beduidend harder werken voor zijn overwinningen dan in 2023 het geval was. Red Bull werd al meerdere keren geplaagd door technische mankementen – vooral de ophanging laat op hobbelige circuits te wensen over. In een seizoen waarin de concurrentie grote stappen heeft gemaakt, is dat een onaangename verrassing.

De tests in Imola moeten Verstappen een stukje verder op weg helpen. De RB18 – de auto waarmee hij zijn tweede wereldkampioenschap veiligstelde – werd daarvoor afgestoft. Ingenieur Paul Monaghan legt uit wat Red Bull hoopt te bereiken met de testrondjes. “We wilde Max (Verstappen, red.) een referentiepunt geven”, zei hij tegen Autosport.com. “De afgelopen weken heeft hij de RB20 alleen kunnen vergelijken met wat hij zich herinnert van voorgaande jaren. We wilden hem een andere auto geven, zodat hij ons daadwerkelijk feedback kan geven over de verschillen.”

Nieuw meetpunt

“Het ging er vooral om dat we een ander meetpunt kunnen gebruiken”, vervolgde Monaghan. “Natuurlijk kunnen we onszelf vergelijken met de concurrentie en de input van Max en Checo gebruiken om te bepalen of we het goed of slecht doen. Maar nu hebben we een veel beter idee van waar we daadwerkelijk staan ten opzichte van de afgelopen twee jaar.”

Red Bull koos er bewust voor om Verstappen op Imola te laten testen. Volgens adviseur Helmut Marko waren de problemen met de ophanging daar het grootst. Dat het team in mei alsnog als eerste over de streep kwam, had alles te maken met de superioriteit van hun coureur. “We hebben daar alleen gewonnen dankzij de kwaliteiten van Max”, aldus Marko. “De wegligging was serieus slecht. Het helpt om dan een oudere auto in te zetten om die problemen beter in kaart te brengen.”

