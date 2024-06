De zorgen bij Max Verstappen en Red Bull blijven na een moeizame eerste trainingsdag op Circuit de Catalunya in de aanloop naar de Grand Prix van Spanje. In de tweede training komt de drievoudig wereldkampioen vrijdagmiddag niet verder dan de vijfde tijd. Daarentegen zal lewis Hamilton met een beter gevoel zijn hotel opzoeken. De Brit van Mercedes sluit – enigszins verrassend – de dag af met de snelste tijd (1.13,264).

Voor Max Verstappen is het een moeizame sessie op de baan waar hij in 2016 zijn allereerste GP-zege boekte. De drievoudig wereldkampioen van Red Bull klaagt al in het begin van VT2 dat z’n auto niet reageert bij het insturen. “The car doesn’t bite“, aldus Verstappen, die klaagt over onderstuur in de bochten. Even later wordt hij door het team naar binnengehaald en krijgt Verstappen op eigen verzoek een nieuwe voorvleugel op zijn RB20.

De race in Barcelona is weliswaar niet meer de eerste Europese race op de F1-kalender, maar nog altijd wel een favoriete bestemming voor teams om de auto’s van upgrades te voorzien. Zo is de bolide van Verstappen niet alleen voorzien van een nieuwe motor, waardoor een gridstraf lonkt, maar onder andere ook van een nieuwe versnellingsbak en aerodynamische aanpassingen aan de sidepods, de voor- en de achtervleugel.

Boeiend vervolg van het seizoen

Ook de andere teams hebben flinke updates meegenomen naar de Catalaanse hoofdstad, waardoor de race in Barcelona ook wel wordt gezien als een soort van herstart van het seizoen. Zondag zal voor een belangrijk deel blijken hoe de teams zich voor de rest van het seizoen tot elkaar zullen verhouden.

Als de eerste voortekenen niet bedriegen, belooft het in ieder geval een boeiend vervolg van het seizoen te worden, met de progressie die McLaren, Ferrari en ook Mercedes hebben geboekt ten opzichte van Red Bull. Norris was eerder op de dag al de snelste in de eerste vrije training, in de tweede sessie wordt hij dus afgelost door Lewis Hamilton.

Lees ook: Norris hoopt dat Verstappen fouten gaat maken onder toenemende druk

Halverwege de training voert Hamilton de tijdenlijst aan. Achter de Brit van Mercedes, die liefst zesmaal de GP van Spanje op zijn naam schreef, volgen respectievelijk Carlos Sainz, Lando Norris, Max Verstappen en Charles Leclerc.

‘Een leerzame race, Max’

In het tweede deel van de sessie blijft Verstappen vergeefs zoeken naar een betere balans van zijn auto. Ook worstelt hij met zijn banden. “Evengoed een leerzame sessie, Max”, houdt zijn race-engineer Gianpiero Lambiase de moed erin. Daar is namens Red Bull alles mee gezegd. Verstappens teamgenoot Sergio Pérez komt overigens geen moment bij de snelste tijden in de buurt. Hij blijft uiteindelijk steken op de dertiende tijd, voor wat het waard is…

Aan het eind van VT2 staat Hamilton bovenaan, voor respectievelijk Sainz, Norris, Pierre Gasly en Verstappen. De training verloopt verder zonder noemenswaardige incidenten. De derde vrije training is zaterdag om 12.30 uur.

Lees hier alles over de GP van Spanje 2024

Uitslagen