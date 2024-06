Lando Norris denkt dat McLaren de rest van het seizoen de strijd vol aan kan gaan met Red Bull en Max Verstappen. De Brit van McLaren, die eerder dit seizoen in Miami zijn allereerste F1-zege behaalde, hoopt dat Verstappen meer punten gaat morsen nu ook hij steeds meer onder druk komt te staan.

Volgens Norris is de ongekende dominantie van Red Bull inmiddels een gepasseerd station en hebben andere teams het gat in ieder geval deels gedicht. Verstappen leidt nog altijd soeverein in het kampioenschap met een voorsprong van respectievelijk 56 en 63 punten op Charles Leclerc en Lando Norris, zijn naaste belagers.

“Het komt zelden voor dat Max fouten maakt of de kwalificatie verknoeit,” realiseert Norris zich. ,,Maar met de toenemende druk weet je nooit hoe dat verandert. Onder druk is het altijd makkelijker om fouten te maken. Red Bull is momenteel wat wisselvalliger dan wij. Dus wij moeten gewoon profiteren van de momenten dat Red Bull minder goed is en proberen die ene auto te zijn die vooraan rijdt. Nu is het nog belangrijker om de strategie goed te krijgen en de kleinere dingen goed te doen, want als de auto’s zo dicht op elkaar zitten, maken details het verschil.”

‘Max kan zomaar vijfde of zesde worden’

Norris benadrukt aan de vooravond van de Grand Prix van Spanje in Barcelona dat er grote kansen liggen, ook met het oog op het kampioenschap. “Vooral als ook Mercedes zich nu in de strijd mengt, is er nog meer kans op grote puntenverschullen. Voorheen werd Max in een slecht weekend derde, maar nu kan hij in een slecht weekend zomaar vijfde of zesde worden. Dat betekent dat je snel kunt inlopen.”

