De teams hebben voor de Spaanse Grand Prix weer de nodige aanpassingen aangebracht aan de bolides. Vrijwel alle grote teams introduceren belangrijke upgrades op Circuit de Barcelona-Catalunya. Ook Red Bull heeft de RB20 aardig onder handen genomen. Dat kan Max Verstappen duur komen te staan – de Nederlander riskeert een gridstraf dankzij de laatste revisies aan zijn auto.

Naast aanpassingen aan de vloer en de luchtinlaten, heeft Red Bull de auto van Max Verstappen ook voorzien van een nieuwe motor – de vierde van het seizoen. Daarmee heeft de drievoudig wereldkampioen zijn limiet bereikt. Als Verstappen in 2024 een vijfde motor gebruikt, is de FIA genoodzaakt hem een gridstraf te geven.

De organisatie kon vrijdag bevestigen dat de gehele aandrijflaan van auto nummer 1 is vervangen. De verbrandingsmotor, de turbo, de MGU-H én de MGU-K zijn spiksplinternieuw. Verstappen had eigenlijk in Canada al een nieuwe motor in de auto liggen, maar die werd na de tweede vrije training al geslachtofferd. Het is nog maar de vraag of dat model hem in de toekomst van dienst kan zijn – oude motoren mogen immers oneindig herbruikt worden.

Naast een nieuwe krachtbron maakt de Nederlander ook gebruik van een nieuwe versnellingsbak. Verstappen is niet de enige coureur die een gridstraf riskeert – Pierre Gasly heeft inmiddels ook de limiet van vier motoren bereikt. Ferrari, Red Bulls grootste concurrent, heeft iets meer ademruimte. Zowel Carlos Sainz als Charles Leclerc heeft nog ‘maar’ drie motoren geraadpleegd.

