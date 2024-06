Lando Norris trekt in Spanje op de donderdagse media-dag veel bekijks met zijn outfit en opmerkelijke zonnebril. Een etmaal later lijkt zijn bewering dat McLaren de kloof met Red Bull definitief gedicht heeft, wel eens te kunnen kloppen. De Brit noteert in de eerste training de snelste tijd, nipt voor vriend en concurrent Max Verstappen.

Ooit stond de Spaanse Grand Prix in Barcelona synoniem voor de grote-upgrade-show. Jarenlang was het de eerste Europese race en derhalve (ook vanwege de lay-out) dé plek de auto’s na de eerste overzeese nummers van nieuwe onderdelen te voorzien. Maar die tijd is geweest. Barcelona staat tegenwoordig een maand later dan voorheen op de kalender en is ook niet meer het startschot van het ‘Europese seizoen’.

Volgen SkySports’ analist en voormalig F1-coureur Karun Chandhok is het Circuit de Catalunya-Barcelona niet meer dé graadmeter voor de rest van het jaar, die het ooit wel was. “Vroeger was de conclusie: als je in Barcelona snel bent, ben je overal snel. Maar de kalender is veranderd en er zijn niet meer zoveel conventionele circuits als voorheen: het aantal stratencircuits is flink toegenomen. Daarom is ‘de vorm’ van de auto’s nu veel moeilijker te lezen”, gelooft Chandhok.

Toch is de Spaanse GP voor zes van de tien teams het moment flink wat upgrades op hun auto’s te installeren. Red Bull heeft een nieuwe achtervleugel, Ferrari onder meer een nieuwe vloer en diffuser. Red Bulls zusterteam Visa RB hoopt met de grootste update in jaren de jacht op Aston Martin, vijfde in het constructeurskampioenschap, te kunnen inzetten.

Zoals verwacht is het vanaf de eerste minuut druk op de baan, waar ook flow vis en aero racks op auto’s zichtbaar zijn om aerodynamische data te verzamelen. Oliver Bearman is in VT1 de vreemde eend in de bijt. Ferrari’s reservecoureur krijgt bij Haas, motorenklant van de Italiaanse renstal, de kans om na Imola weer anderhalf uur lang kilometers te maken. De verwachting is dat de Brit bij Haas volgend jaar de plek van Nico Hülkenberg (naar Sauber-Audi, red) zal gaan overnemen.

In het eerste half uur, waarbij Max Verstappen op de hardste band de snelste tijd van het veld noteert, wordt er nogal geklaagd over de boordradio. Charles Leclerc ergert zich aan het slechte rijgedrag van Ferrari’s SF-24, Sergio Pérez vraagt zich af of er een probleem is met een van zijn pedalen in Red Bulls RB20 en Lando Norris baalt van de instabiliteit van McLarens MCL38. Valtteri Bottas raakt onderweg zomaar een stuk van zijn achtervleugel kwijt.

Een rode vlag – er is een flink stuk van Fernando Alonso’s voorvleugel op de baan beland – zorgt voor een kort oponthoud van vier minuten. Norris heeft in de eerste kwalificatiesimulatie op de zachtste band inmiddels de beste tijd van Verstappen verbeterd, zij het met miniem verschil (0.024 sec). Carlos Sainz klokt op ruim drie tiende van Norris én met de (langzamere) medium band onder de SF-24 de derde tijd. Grote conclusies zijn er na de eerste trainingssessie in Barcelona nog niet te trekken. Maar het heeft er alle schijn van dat de dominantie van Red Bull, zoals Verstappen donderdag al aankondigde, voorgoed voorbij is. Zijn vriend Norris is klaar voor de volgende uitdaging.

