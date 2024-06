Carlos Sainz kreeg het tijdens zijn thuisrace in Barcelona aan de stok met Charles Leclerc. In de openingsfase van de Spaanse Grand Prix dacht hij zijn teamgenoot in te kunnen halen aan het einde van het rechte stuk. Na wat duwen en trekken won de Spanjaard de positie, tot groot ongenoegen van zijn teammaat. Sainz is echter niet gediend van het commentaar van Leclerc.

Een relletje voor de scuderia tijdens de Grand Prix van Spanje. De beide Ferrari-coureurs tikten elkaar aan in bocht 1, alvorens Sainz de vijfde plek afpakte van zijn teamgenoot. Leclerc kwam uiteindelijk alsnog als vijfde over de streep, maar was desalniettemin ontevreden over de actie van Sainz. “Ik snap dat dit zijn thuisrace is”, liet de Monegask weten. “Hij wilde waarschijnlijk een stunt uithalen, maar hier nam hij te veel risico.”

‘Weet niet waarom hij loopt te zeuren’

Carlos Sainz is zich van geen kwaad bewust. “Voor mij was het heel duidelijk”, reageerde hij op het incident. “Wij hadden nieuwe softs onder de auto, de Mercedessen reden op gebruikte banden. Dan moeten we gewoon aanvallen.” Sainz zag echter hoe Leclerc weinig aanstalten maakte om in te halen. “Ik wilde zo niet de hele race achter hem blijven rijden”, aldus de Spanjaard.

Eenmaal voorbij Charles Leclerc moest Sainz het afleggen tegen de Duitse bolides. “Ik zat er dichtbij”, verzekerde hij. Hij snapt niet dat hij achteraf commentaar kreeg van zijn teamgenoot. “Ik weet niet waarom hij (Leclerc, red.) nu weer loopt te zeuren”, aldus Sainz. “Hij hoeft zich nergens zorgen over te maken.”

Over het gebrek aan snelheid kan Sainz kort zijn. “We verwachtten dichterbij te zitten, maar McLaren en Red Bull zijn gewoon ongrijpbaar”, verzuchtte hij. “Daarbij is Mercedes op dit soort circuits enorm verbeterd.” De drievoudig racewinnaar denkt wel dat de problemen afhankelijk zijn van de baan. “Ik denk oprecht dat als we morgen naar Monaco zouden gaan, we weer voor de winst zouden vechten”, vervolgde Sainz. “Op circuits als Barcelona moeten we gewoon verbeteren.”

