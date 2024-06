Het was wederom geen best weekend voor Ferrari. De scuderia werd tijdens de Grand Prix van Spanje afgetroefd door Mercedes en bleef daardoor uit de buurt van het podium. De openbaring dat het team het verliest op pure snelheid is extra pijnlijk voor coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz, die het gedurende de race nota bene met elkaar aan de stok kregen.

Tijdens de openingsrondes van de Spaanse Grand Prix bezetten de Ferrari’s plek vijf en zes. Carlos Sainz, die in Barcelona een thuisrace reed, zag een kans om zijn teammaat in bocht 1 voorbij te steken. Dat ging niet zonder slag of stoot – even was er sprake van contact tussen de doorgaans nette Ferrari-coureurs. Sainz ging even volledig van de baan, om daarna vóór Charles Leclerc te eindigen.

Leclerc was achteraf niet te spreken over het incident. “Het gevecht met Carlos (Sainz, red.) was niet juist, zeker niet op zo’n cruciaal moment”, zei hij achteraf tegen Sky Sports. “We wisten allebei dat we de banden moesten sparen. Hij heeft dat totaal genegeerd en haalde me in aan het einde van het rechte stuk.”

‘Wilde stunten in zijn thuisrace’

Leclerc is ervan overtuigd dat zijn Ferrari schade heeft opgelopen tijdens de inhaalactie van zijn teamgenoot. “Daardoor ben ik veel tijd verloren”, legde hij uit. “We moeten dit binnen het team afhandelen. Ik snap dat dit zijn thuisrace is. Hij wilde waarschijnlijk een stunt uithalen, maar hier nam hij te veel risico.”

De Monegask kwam uiteindelijk wel vóór zijn teamgenoot over de streep. Leclerc finishte zijn race op P5, Sainz eindigde als zesde – niet het resultaat waar ze bij Ferrari op hoopten. Red Bull en McLaren lijken ineens ver weg, terwijl ook Mercedes de Italianen de baas kan. “We hadden een prima race, ik heb de banden goed kunnen sparen”, besloot Leclerc. “Het probleem is dat we gewoon niet de pace hebben om de rest bij te houden.” De 26-jarige coureur, die zich in Monaco nog de snelste bewees, staat inmiddels derde in het kampioenschap – Lando Norris schoof zondag door naar de tweede plaats.

Gekibbel over de boordradio na de inhaalactie van Sainz:

