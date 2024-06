Lewis Hamilton behaalde in Spanje zijn eerste podium van dit seizoen. Na een slechte start wist de zevenvoudig wereldkampioen zich terug te vechten naar de derde positie. Met name zijn inhaalactie op Carlos Sainz was gewaagd. “Het was op het randje,” aldus de Brit.

“Net als Lando had ik ook een slechte start en daardoor verloor ik wat posities aan de Ferrari’s”, zegt Hamilton na afloop van de race. “Het was een aardige strijd om weer terug te komen op de derde plek. Ik weet niet of we met een betere start de jongens vooraan hadden kunnen bijbenen, maar dan was ik in ieder geval niet zo ver achter ze beland zoals nu.”

In zijn gevecht met de Ferrari’s was met name Carlos Sainz niet blij met de inhaalactie van de Mercedes-coureur. “Het was heel close, maar zo hoort het toch? Onze wielen raakten elkaar, maar het was een eerlijk gevecht en gaf hem genoeg ruimte. Het was op het randje, maar er paste nog een papiertje tussen ons in”, grapte Hamilton.

