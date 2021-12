Mick Schumacher is tevreden over zijn debuutseizoen in de Formule 1. De Duitser is trots op enkele hoogtepunten dit seizoen, maar hoopt uiteindelijk op beterschap voor het seizoen 2022.

“Het was een prima jaar”, oordeelt Schumacher over zijn eerste seizoen in de Formule 1. “We konden wat vechten in Hongarije met Max (Verstappen, red.), in Turkije gingen we door naar Q2 op basis van verdienste. Hopelijk ben ik klaar voor de volgende uitdaging.”

Schumacher kende zo zijn problemen in het seizoen. Zo moest de Duitser twee keer een kwalificatie missen na crashes in Monaco en Hongarije en kreeg hij ook van teambaas Günther Steiner te horen dat hij moest stoppen met crashen. Voor Schumacher zelf waren de banden de grootste uitdaging. “De banden zijn erg specifiek. Je hebt een window en als je daarbuiten zit, dan wordt het erg slecht. Maar het team heeft me geholpen dus ik voel me daar nu wat meer op mijn gemak. “

Haas besloot al vroeg in het seizoen om de VF-21 niet meer door te ontwikkelen. De focus lag bij het team op 2022, wanneer het veld door elkaar geschud kan worden door de nieuwe regels. Dat zorgde er echter voor dat Haas het hele seizoen de rode lantaarn droeg. “Het was niet makkelijk”, stelt Schumacher dan ook. “De enige referentie die ik had was mijn teamgenoot. We hebben gepusht om in de buurt van Williams te komen. Denk dat dat ons ook wel gelukt is, we staan nu dichter bij Williams en Alfa Romeo.”