Pietro Fittipaldi blijft ook in 2022 de test- en reservecoureur voor het Haas F1-team. De 25-jarige kleinzoon van tweevoudig wereldkampioen Emerson Fittipaldi hoopt in die rol ook bij te kunnen dragen aan de ontwikkeling van het team.

Fittipaldi is sinds 2018 betrokken bij Haas. Vorig jaar mocht de 25-jarige Fittipaldi nog twee keer instappen in de Formule 1 na de horrorcrash van Romain Grosjean in Bahrein. Fittipaldi verving de Fransman, wiens Formule 1-carrière eerder ten einde kwam dan gepland. Ondanks het gebrek aan ervaring deed de kleinzoon van tweevoudig wereldkampioen Emerson Fittipaldi het niet slecht: in de Grand Prix van Sakhir, de tweede race in Bahrein, werd hij zeventiende. In Abu Dhabi kwam hij destijds als negentiende over de streep.

Dit seizoen was Pietro Fittipaldi bij de meeste races aanwezig voor het geval hij moest invallen voor Mick Schumacher of Nikita Mazepin, maar zover kwam het voor hem niet. Goed nieuws is er wel voor Fittipaldi: hij is ook in 2022 de test- en reservecoureur voor Haas.

“Ik ben natuurlijk erg blij dat ik de kans heb gekregen om mijn samenwerking met Haas voort te zetten”, zegt Fittipaldi. “Ik zit nu al een paar seizoenen bij dit team en het voelt als familie. Ik heb veel geleerd en ik hoop dat ik kan blijven bijdragen, ook met de introductie van de nieuwe generatie Formule 1-auto’s in 2022. Het gaat spannend worden om het nieuwe pakket te zien en ik kijk er, net als de rest van het team, naar uit om te zien wat de VF-22 op de baan kan bereiken”, aldus Fittitpaldi.

“Dit was een voor de hand liggend besluit voor ons”, zegt teambaas Günther Steiner. “Pietro kent het team van binnenuit en werkt al heel lang voor ons. Hij heeft zichzelf vorig jaar bewezen en zijn aanwezigheid bij het team heeft voor continuïteit gezorgd. We zijn verheugd om onze samenwerking voort te zetten en we kijken ernaar uit om weer op hem te kunnen rekenen in 2022.”