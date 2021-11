Formule 2-coureur en Ferrari-junior Robert Shwartzman mag in december in de Haas VF-21 stappen bij de Young Driver Test in Abu Dhabi.

Shwartzman is momenteel bezig aan zijn tweede seizoen in de Formule 2. De 22-jarige Rus werd in 2019 kampioen in de Formule 3 en was in 2020 de teamgenoot van Mick Schumacher bij Prema in de Formule 2. In zijn eerste seizoen in de Formule 2 won hij vier keer en eindigde hij als vierde in het klassement. Dit seizoen heeft hij twee zeges achter zijn naam staan en met nog twee raceweekenden te gaan heeft hij de derde plek in handen.

Na de laatste race in Abu Dhabi mag Shwartzman nog wat langer blijven. Hij zal dan namelijk bij Haas mogen instappen voor de Young Driver Test die elk jaar georganiseerd wordt. “Ik wil allereerst Haas, Ferrari en de Ferrari Driver Academy bedanken voor deze geweldige kans”, zegt Shwartzman. “Dit zal mijn eerste test met Haas zijn en ik kijk ernaar uit om het team en de omgeving te leren kennen, maar ook om zoveel mogelijk van ze te leren. Het is ongelooflijk om de kans te krijgen om voor een ander Formule 1-team te rijden en ik kan niet wachten om met iedereen te werken.”

Lees ook: Steiner: ‘Mick Schumacher heeft de potentie om wereldkampioen te worden’

Haas-teambaas Günther Steiner is blij dat Shwartzman de kans krijgt. “We kijken ernaar uit om met Robert te testen op Yas Marina”, zegt Steiner. “Hij wordt natuurlijk zeer gewaardeerd door Ferrari. Hij maakt sinds eind 2017 deel uit van hun talentenprogramma. Zijn bekwaamheid is duidelijk zichtbaar als je naar zijn prestaties van de afgelopen seizoenen kijkt. Met name zijn debuut in de Formule 2 vorig jaar, toen hij het opnam tegen onze eigen Mick Schumacher en Nikita Mazepin. We zijn verheugd dat we Robert de kans kunnen geven om in een Formule 1-auto te rijden en we kijken ernaar uit om in Abu Dhabi samen te werken met hem”, besluit hij.