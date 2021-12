Mercedes heeft als eerste team de motor voor het seizoen 2022 gestart. Het is een jaarlijkse traditie van teams om het geluid van de nieuwe krachtbron te delen, al is Mercedes er nu uitzonderlijk vroeg bij.

Donderdag plaatste Mercedes een filmpje op sociale media van de zogenaamde fire-up van de nieuwe motor voor de W13, zoals de bolide van het team volgend jaar zal heten. In het filmpje is te zien hoe het personeel van Mercedes toekijkt hoe de nieuwe motor tot leven wordt gewekt. Ook teambaas Toto Wolff verschijnt in de video, al is hij niet zelf aanwezig bij de fire-up.

Dat Mercedes deze beelden nu al deelt is opvallend te noemen, aangezien deze fire-ups meestal pas aan het begin van het jaar plaatsvinden. Mercedes laat in de video dan ook verder nog niks zien van haar nieuwe bolide. Vanaf volgend jaar gelden er nieuwe technische regels waardoor de auto’s er een stuk anders uit zullen zien. Het zou het racen moeten verbeteren doordat de coureurs, door minder luchtweerstand te genereren, makkelijker andere coureurs moeten kunnen volgen.

