Oké, de shakedown in Spanje is voor Alfa Romeo niet verlopen zoals gehoopt, maar Valtteri Bottas voelt de drive binnen het team en dat spoort hem ook alleen maar verder aan.

Alfa Romeo legde op Haas na de minste ronden van allemaal af in Barcelona. Van de twintig vaste coureurs die in actie kwamen, was Bottas daarbij door technische problemen het minst productief. De Fin kwam tot slechts 54 ronden – nog geen raceafstand over de Spaanse omloop.

Ondanks dat, zegt Bottas, heeft de test voor Alfa Romeo een duidelijker beeld gegeven van waar het staat. “Het moment van de waarheid komt nu ook steeds dichterbij”, verwijst hij naar de seizoensstart in Bahrein op 20 maart, al staat daar eerst ook nog een test op het programma.

Zowel op het circuit als de fabriek voelt en proeft Bottas hoe dan ook dat iedereen bij Alfa Romeo alle zeilen bijzet. “Ik zie zoveel motivatie binnen dit team. Iedereen pusht keihard, probeert harder te werken dan bij andere teams wordt gedaan om ons competitief te maken.”

“Dat ik dat zie, geeft mij ook weer een enorme boost voor wanneer ik in de cockpit zit”, vertelt Bottas, wiens teamgenoot Guanyu Zhou uitlicht dat hij zich als rookie erg gesteund voelt door het team. “Iedereen is enorm behulpzaam, en ik merk ook met hoeveel commitment en motivatie iedereen werkt.”

