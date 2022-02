Alfa Romeo heeft als laatste team haar ‘definitieve’ 2022-auto gepresenteerd. Nadat de C42 al in camouflagekleuren in Barcelona rondreed, heeft het team de nieuwe bolide nu in traditioneel Alfa Romeo rood en wit getoond.

Zoals elke Formule 1-auto zal er tijdens het seizoen natuurlijk nog genoeg aan gewerkt en ontwikkeld worden, maar de C42 zal er dus in grote lijnen zo uitzien. De nieuwe Alfa Romeo is een creatie van de zeer ervaren technisch directeur Jan Monchaux en chefontwerper Eric Gandelin.

“Het werk is natuurlijk nooit af, zoals we op de fabriek in Hinwil allemaal weten”, verklaart Monchaux. “Zoals altijd als er nieuwe regels zijn, zal de ontwikkelingscurve dit jaar op zijn steilst zijn. We moeten de C42 dan ook blijven verbeteren qua performance om onze doelen te behalen.”

Frédéric Vasseur, de teambaas van Alfa Romeo, verheugt zich erop de C42 in actie te zien. “Niet alleen omdat de nieuwe regels het racen spannend moeten maken, maar ook omdat we er het volste vertrouwen in hebben dat deze auto ons kan helpen een stap vooruit te zetten op de grid.”

‘Speciaal’

Valtteri Bottas, de de facto kopman die van Mercedes is overgekomen, is onder de indruk van de Alfa Romeo C42, vertelt hij. “De kleurstelling ziet er ook geweldig uit”, vindt de Fin. “Het is daarnaast mijn eerste Formule 1-auto van Alfa Romeo, wat het extra speciaal maakt.”

Guanyu Zhou, Bottas’ teamgenoot, ‘kan niet wachten’ om straks in maart in de Alfa Romeo C42 op de grid te staan voor zijn debuutseizoen. “Hopelijk kunnen we de resultaten behalen die we voor ogen hebben”, verklaart Zhou, die de eerste Chinese Formule 1-coureur zal worden.

Valse start?

Ondanks alle mooie woorden, is Alfa Romeo niet denderend aan het voorseizoen begonnen met de C42. Tijdens de driedaagse test in Barcelona liep het geregeld tegen problemen aan. Uiteindelijk reed Alfa Romeo de op een na minste ronden van alle tien teams. Snelle tijden werden ook niet neergezet.

