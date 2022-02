Wie alleen naar de tijdenlijst van de eerste test kijkt, denkt misschien dat er zelfs met de regelrevolutie van 2022 niet veel is veranderd: twee Mercedessen bovenaan in Barcelona, dan een Red Bull, dan de rest. Maar is dat wel zo? FORMULE 1 gaat de teams stuk voor stuk af. Mét het gebruikelijke voorbehoud dat testtijden niet alles zeggen, uiteraard. Al kijken we er stiekem wel een beetje naar.

Mercedes

Wat we de laatste jaren wel hebben geleerd, is dat het bij Mercedes tijdens tests zelden om snelle tijden draait. Eigenlijk zagen we, zeker op dag één en twee, grotendeels hetzelfde bij Mercedes als in haar beste jaren. Het was vooral bezig in stilte meters te maken. Van de verrassende problemen van vorig jaar, toen Mercedes onderaan de lijst met afgelegde kilometers eindigde, zagen we daarbij geen herhaling. Al stond Lewis Hamilton woensdagmiddag wel een tijd in de pits.

De Brit en teamgenoot George Russell maakten die verloren tijd echter ruimschoots goed. Alleen het Ferrari-duo was productiever in Barcelona, met 439 om 393 rondjes. En ja, daarnaast waren er die snelle tijden dus nog, op de laatste dag. Dat Mercedes er toen voor ging zitten, was verrassend, dan wel een trendbreuk. De zachte banden die Mercedes normaal lang achterwege laat, werden zelfs van stal gehaald. Wilde het Duits-Engelse team zo toch even toetsen waar het echt staat, met compleet nieuwe auto’s? Hamilton reed zelfs in alle drie de sectoren de snelste tijd – al deed hij dat niet in dezelfde ronde, anders was zijn voorsprong nog groter geweest dan de huidige vier tienden op Red Bulls Sergio Pérez.

“Het waren interessante dagen. Niet per se de makkelijkste dagen, ook. We moesten wel wat problemen overkomen”, spreekt Hamilton typische Mercedes-taal. Of het nog het te kloppen team is, moet de tijd uitwijzen. Maar de eerste signalen wijzen erop dat het nog steeds sterk is. Zeker als je bedenkt dat Mercedes een op het oog minder radicaal – zij het zeer geavanceerd – concept heeft dan Red Bull en Ferrari. En dat Mercedes doorgaans in testweek twee met flink wat (setup)updates komt.

Red Bull

Marathonman Max Verstappen reed op de openingsdag liefst 147 rondjes. Toch viel het uiterlijk van Red Bulls RB18, die we toen pas voor het eerst in het echt zagen, het meest op. De bolide, wederom een creatie van Adrian Newey, lijkt over alle mogelijke trucjes en foefjes te beschikken die Red Bulls ontwerpgoeroe maar heeft kunnen bedenken. “De auto ziet er goed uit, maar het belangrijkste is dat hij snel is”, verklaarde Verstappen wel gelijk.

Op dag twee had Red Bull vervolgens de twijfelachtige eer om voor de eerste rode vlag van de Barcelona-test te zorgen, toen Pérez stilviel met een versnellingsbakprobleem. Het verklaart waarom Red Bull achter Ferrari, Mercedes en McLaren vierde staat op de productiviteitstabel. Pérez reed een dag later wel Red Bulls snelste tijd. “Ik denk dat we een goede basis hebben gelegd en er veel potentieel in zit”, oordeelt hij.

Verstappen had vrijdag juist wat last van rode vlaggen. Daardoor kon hij niet zijn hele testprogramma afwerken. “We zijn echter gewoon verder gegaan waar we woensdag waren gebleven. Dat was ook het belangrijkst. Het positieve is dat de auto goed functioneert.” Maar hoe snel hij is? “Dat zien we pas in Q3 van de kwalificatie in Bahrein.” Ook Verstappen laat zich dus niet in de kaart kijken, al was Red Bull net als Mercedes wellicht al iets meer dan normaal met speldenprikjes aan het spieken waar het staat. En net als bij Mercedes is er weinig dat erop wijst dat Red Bull ineens niet meer vooraan meedoet.

Ferrari

Het is een oude, ongeschreven wet in de Formule 1: als Ferrari winterkampioen wordt, komt het tijdens het seizoen van een koude kermis thuis. Bijgelovige Ferrari-fans zullen dus vast met enige zorgen naar de uitslag van de woensdag hebben gekeken, met Charles Leclerc en Carlos Sainz op plek twee en drie. De dag erop prijkte Leclercs naam zelfs bovenaan de tijdenlijst. Maar, wees gerust: “We zijn totaal nog niet met performance bezig geweest”, verklaarde Sainz.

Waar het wel om draaide, was data verzamelen, en dat deed Ferrari genoeg. Het doorbrak als enige team de grens van de vierhonderd ronden, en tweeduizend kilometer. Met de betrouwbaarheid lijkt het dus wel goed te zitten. “Dit waren drie positieve dagen”, vat Sainz ze samen. “Het team heeft het geweldig gedaan door zo’n betrouwbare auto af te leveren.”

Betaalt de herstructurering door teambaas Mattia Binotto na rampjaar 2020 zich zo uit, net als dat Ferrari haar focus al vroeg in 2021 naar 2022 verlegde? Mercedes-coureurs Hamilton en Russell probeerden Ferrari al de favorietenrol in de schoenen te schuiven. ‘Ze liggen maanden op ons voor’, stelde Hamilton zelfs. Of dat nou waar is of niet, het Ferrari van nu is niet dat van vroeger. Onder Binotto regeren de feiten en wetenschap. De tijd van bijgeloof is voorbij. Ferrari durft best weer een sterke winter te hebben.

Ferrari reeg de ronden aaneen.

Ferrari reeg de ronden aaneen.

McLaren

‘Goed, niet geweldig’, zo omschreef Lando Norris McLarens optreden in Barcelona. De Brit zette zelf de toon op de openingsdag, maar volgens hem moet er niet te veel achter McLarens tempo worden gezocht. Dat landgenoot George Russell de oranje equipe al bijna tot favoriet uitriep, hoort bij het spelletje. Maar toch, de McLaren lijkt snel, goed uitgewerkt en toonde zich betrouwbaar – op een kort moment na toen Norris stilviel bij het verlaten van de pits.

Een ander positief punt, is dat Daniel Ricciardo in goede vorm lijkt te steken. De Aussie kon niet super met de MCL35M van 2021 overweg, maar de nieuwe 2022-auto lijkt hem beter te liggen. “In veel opzichten een goede dag”, vatte hij zijn donderdag, waarop hij ’s ochtends het snelst was, samen. Hoewel hij net als Norris denkt dat Mercedes en Red Bull nog meer in hun mars hebben, gaat er een stil zelfvertrouwen uit van het team van McLaren.

Alpine

Als eerste moeten inpakken, is nooit een goed teken. Na geruchten over problemen op de motorafdeling in Viry-Châtillon, deed ook de opmerking van CEO Laurent Rossi dat Alpine bij de keuze tussen performance en betrouwbaarheid voor het eerste zou gaan, wenkbrauwen fronsen.

De Alpine klonk op woensdag aanzienlijk zachter dan andere bolides. ‘Die is teruggedraaid’, wist een goed ingevoerde collega gelijk te melden, om vrijdag veelbetekenend naar de rokend langs de baan geparkeerde bolide van Fernando Alonso te wijzen: ‘Dit gebeurt er dus als ze de motor opschroeven’. Het team voerde zelf een hydraulisch euvel aan als reden voor Alonso’s en Alpine’s vroege einde.

Alpine kreeg in totaal alsnog aardig wat ronden op het bord. Mede dankzij Alonso die er woensdag al 129 neerzette, en Esteban Ocon de dag erop 125. Erg sprankelend was het echter niet wat de Franse formatie liet zien.

Het ging niet volgens 'el plan' voor Alonso.

Het ging niet volgens ‘el plan’ voor Alonso.

AlphaTauri

Pierre, wat doe je nou? Dat was een beetje de gedachte toen Pierre Gasly zijn AlphaTauri vrijdagochtend crashte, na een tot dan toe uiterlijk goed verlopen test. “Ik blokkeerde mijn banden helaas en beschadigde de auto”, gaf de Fransman zijn fout ruiterlijk toe. Teamgenoot Yuki Tsunoda moest de middag daarna uitzitten, met de reparatiewerkzaamheden die – zoals vaak bij een nieuwe auto – langer duurden dan gepland.

Voor een nog onervaren kracht als Tsunoda is dat niet ideaal, maar hij spreekt alsnog van een ‘productieve’ test. “We hebben veel geleerd.” Teambaas Franz Tost omschrijft de drie dagen in Barcelona zelfs nog mooier. “Volgens mij hebben onze engineers een goede auto geproduceerd, die snel en betrouwbaar is”, aldus de altijd directe Oostenrijker. Dat Gasly de achtste tijd reed, onderstreept wel dat de snelheid er inderdaad in zit.

Aston Martin

Het meest in het oog springende moment bij Aston Martin, was het kleine brandje bij Sebastian Vettel vlak voor de lunch op vrijdag. Een olielek was daar debet aan, al sprak Vettel alsnog van een goed begin in Barcelona. “Het is een nuttige week geweest, waarin we veel over de auto hebben geleerd. We hebben nog veel te doen, maar de eerste indruk was goed.”

Teamgenoot Lance Stroll moest de middagsessie wel laten schieten door het reparatiewerk na het olielek. Door de bank genomen had Aston Martin echter alsnog een beter begin van de wintertest dan vorig jaar, toen vooral Vettel veel last had van technische pech. Van buitenaf gezien leek de auto zich redelijk gewillig te laten besturen, wat zo vroeg in het jaar geen verkeerd teken is.

Williams

Van gevallen topteam tot lelijk eendje tot degelijke middenmoter? De wederopstanding van Williams lijkt zich in 2022 in elk geval in theorie voort te kunnen zetten, met het team uit Grove dat heel behoorlijk presteerde in Barcelona. Zowel qua ronden als rondetijden eindigde het zo ongeveer halverwege.

Nieuwkomer Alexander Albon is nu al een belangrijk onderdeel van de renstal, Nicholas Latifi blijft een teamspeler. Qua eerste indrukken, staat Williams er ook stukken beter op dan Alfa Romeo en Haas, haar rivalen van vorig jaar.

(tekst loopt door onder de foto)

Werkt Williams zich weer op tot degelijke middenmoter?

Alfa Romeo

De grap was snel gemaakt: zie jij de Alfa Romeo eigenlijk rijden? Dit als verwijzing naar de camouflagekleuren waarin de bolide was uitgedost, maar vooral naar het gebrekkige aantal ronden dat de renstal aflegde. De teller stokte woensdag bij 32 stuks, door een zich herhalend probleem. De donderdagochtend bood, met Valtteri Bottas achter het stuur, weinig beterschap. Teamgenoot Guanyu Zhou kwam nog wel tot 71 stuks in de middag, een flinke verbetering.

Hoewel Bottas sprak van een aangenaam begin van zijn Alfa-tijd, gaf ook hij toe: “Het was nog fijner geweest als ik wat meer had kunnen rijden.” Vrijdagmiddag bleef de teller ook slechts op tien stuks voor hem staan staan. Op de rondentabel staat Alfa Romeo voorlaatste, net boven Haas. Zo is het hopen dat het in Bahrein beter gaat en het team wat meer opvalt, met de echte livery die zondag wordt gepresenteerd.

Haas

In de hoek waar de klappen vallen, daar vinden we Haas terug. Daarbij draaide het afgelopen week natuurlijk vooral om de relaties die het Amerikaanse team met de Russische geldschieter Uralkali onderhoudt. Dit naar aanleiding van de invasie van Oekraïne door Rusland. Haas was er als de kippen bij de omstreden Russische vlag en Uralkali-bestickering van de auto te halen, maar het mag duidelijk zijn dat het in een lastig parket zit. In de categorie ‘wie wind zaait, zal storm oogsten’, lijkt Haas na het Rich Energy-debacle een nieuwe, maar dan veel serieuzer sponsorsoap te wachten.

Of Nikita Mazepin nog toekomst bij het team heeft, zal de komende weken duidelijk worden. Veel plezier zal hij hoe dan ook niet aan de Spaanse shakedown hebben beleefd. In drie dagen reed hij 71 rondjes, net meer dan een raceafstand. Schumacher kwam tot 89, maar moest de vrijdagmiddag uitzitten door technische pech, waar Haas in Barcelona meermaals tegenaan liep. Het ziet er niet goed uit voor Haas.

Snelste tijd per coureur

Positie Coureur Team Tijd Ronden 1 Lewis Hamilton Mercedes 1:19.138 184 2 George Russell Mercedes 1:19.233 209 3 Sergio Pérez Red Bull 1:19.556 152 4 Lando Norris McLaren 1:19.568 155 5 Charles Leclerc Ferrari 1:19.689 203 6 Max Verstappen Red Bull 1:19.756 206 7 Sebastian Vettel Aston Martin 1:19.824 174 8 Pierre Gasly AlphaTauri 1:19.918 187 9 Carlos Sainz Ferrari 1:20.072 236 10 Daniel Ricciardo McLaren 1:20.288 212 11 Alexander Albon Williams 1:20.318 207 12 Nicholas Latifi Williams 1:20.699 140 13 Fernando Alonso Alpine 1:21.242 141 14 Nikita Mazepin Haas 1:21.512 71 15 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1:21.638 121 16 Guanyu Zhou Alfa Romeo 1:21.885 112 17 Lance Stroll Aston Martin 1:21.920 122 18 Mick Schumacher Haas 1:21.949 89 19 Esteban Ocon Alpine 1:22.164 125 20 Valtteri Bottas Alfa Romeo 1:22.288 54 21 Robert Kubica Alfa Romeo 1:25.909 9

Afgelegde ronden per team

Team Ronden 1 Ferrari 439 2 Mercedes 393 3 McLaren 367 4 Red Bull 358 5 Williams 347 6 AlphaTauri 308 7 Aston Martin 296 8 Alpine 266 9 Alfa Romeo 175 10 Haas 160