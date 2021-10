Valtteri Bottas krijgt voor de Grand Prix van de Verenigde Staten een gridstraf. De Finse coureur van Mercedes moet zondag vijf plaatsen naar achteren omdat hij opnieuw een verse verbrandingsmotor (ICE) krijgt

Het is alweer de zesde internal combustion engine (ICE) die de Fin dit jaar in gebruik neemt, drie meer dan toegestaan. Voor de Grand Prix van Italië ging hij naar zijn vierde verbrandingsmotor en opmerkelijk genoeg volgde twee weken later in Rusland al nummer vijf. Boze tongen beweerden dat Bottas die gridstraf in Sotsji alleen maar nam om Max Verstappen dwars te zitten. De Nederlander kreeg in Rusland een nieuwe krachtbron van Honda en moest helemaal van achteren starten.

Lees ook: Mercedes zet Bottas voor Verstappen neer: gridstraf na motorwissel

Dit weekend wordt dus alweer het zesde exemplaar bij Bottas geïnstalleerd en dat betekent een gridstraf van vijf plaatsen voor de Grand Prix van komende zondag. De naar Alfa Romeo vertrekkende coureur krijgt ook een nieuw uitlaatsysteem, maar dat onderdeel valt nog binnen de reglementen.

Lees ook: Bottas over motorproblemen: ‘Mercedes werkt hard om gridstraffen te voorkomen’

Meer gridstraffen voor ‘Mercedes’-teams

Ook Sebastian Vettel en George Russell lopen in Austin tegen een gridstraf aan. De coureurs van Mercedes-klantenteams Aston Martin en Williams krijgen een compleet nieuwe krachtbron en dat betekent dat ze beiden zondag helemaal achteraan zullen moeten starten.

In FORMULE 1 Magazine nr. 14 lees je alles over de titelstrijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton! Koop hem nu in de winkel of bestel hem hier! Gebruik code GRATIS voor gratis verzending.