Valtteri Bottas zal net als Max Verstappen en Charles Leclerc achteraan starten nadat Mercedes enkele elementen van de krachtbron heeft vervangen. Hij zal volgens Mercedes als zeventiende starten, waarmee hij voor Nicholas Latifi, Leclerc en Verstappen start. Het lijkt om een tactische zet te gaan van Mercedes, aangezien Bottas op Monza al een nieuwe motor had gekregen.

Het Sochi Autodrom is de afgelopen jaren een Mercedes-bolwerk gebleken, maar zaterdag presteerde het team matig onder de verraderlijke omstandigheden. Lewis Hamilton was de beste van de twee met de vierde tijd terwijl Valtteri Bottas slechts tot de zevende tijd kwam. Omdat Bottas al relatief ver naar achteren zou starten, was er al een mogelijkheid dat Mercedes de motor zou vervangen. Teambaas Toto Wolff gaf al aan dat ze de opties voor de Fin zouden bekijken en hebben nu besloten om de motor te wisselen. Dat is opvallend te noemen, aangezien Bottas op Monza ook al achteraan moest starten nadat hij een nieuwe motor had gekregen.

Omdat er enkele elementen van de krachtbron zijn vervangen heeft Bottas, net als Charles Leclerc en Max Verstappen, een gridstraf gekregen. De Fin zal volgens Mercedes als zeventiende starten, voor Nicholas Latifi, Leclerc en Verstappen. Dat Bottas dan voor Verstappen start levert Mercedes uiteraard een tactisch voordeel op, aangezien de Fin zo de weg naar voren van de Nederlander zou kunnen verhinderen. Daarmee zou hij teamgenoot Hamilton, die dus als vierde start, een dienst bewijzen. Verstappen gaat aan de leiding in het kampioenschap, maar met een verschil van vijf punten staat Hamilton er vandaag goed voor om die leiding weer over te nemen.

Lees ook: Preview: Jagen op slipstream naar bocht 1, waar eindigt Verstappens inhaalrace?

Of Hamilton dit seizoen ook nog een gridstraf zal nemen vanwege een motorwissel is onduidelijk. Hij verloor een van zijn drie motoren uit de pool bij de vrijdagtraining op Zandvoort, maar Mercedes wil met de titelstrijd in het achterhoofd nog niet meteen denken aan een vierde motor, die dan in een gridstraf zou resulteren.