De GP van Oostenrijk betekende een langverwachte nieuwe zege voor George Russell. De Engelsman, die voorafgaand aan het seizoen als de absolute favoriet werd gezien, won zijn tweede race van het seizoen. Dat maakt de titelstrijd des te spannender. Een andere hoofdrolspeler was Max Verstappen, die dankbaar gebruikmaakte van een nieuw upgradepakket en oprukte naar P2, zijn beste resultaat van het seizoen. Dit schreven de internationale media over de GP van Oostenrijk.

“Max Verstappen: een wedergeboorte in de titelstrijd”, kopte het Oostenrijkse Kronen Zeitung na de race. “Tijdens de thuisrace van Red Bull in Spielberg beleefde Max Verstappen een heropleving van zijn F1-seizoen. De Nederlander behaalde zijn beste resultaat van het seizoen met een tweede plaats in Stiermarken en was de enige serieuze uitdager van Mercedes.” Winnaar George Russell kreeg eveneens een eervolle vermelding. “Hij (Russell, red.) beleefde eveneens een heropleving in de titelstrijd met zijn tweede overwinning van 2026.”

‘Ster schitters helder’

“De ster schittert helder tijdens de spannendste F1-race van het jaar”, schreef BILD, dat de aandacht vooral op Russell vestigde. “George Russell behield zijn kalmte ondanks de asfalttemperatuur van 50 graden. De Mercedes-coureur domineerde vanaf de start en vierde zijn tweede overwinning van het seizoen. Zijn grootste concurrent? Max Verstappen! Vanaf de eerste meters liet Verstappen zien dat zijn Red Bull de aanval had ingezet tijdens de thuisrace van zijn team.”

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Ook bij L’Équipe ging de meeste aandacht uit naar de Brit. “Hoewel zijn poleposition op zaterdag controversieel was, staat zijn GP-overwinning buiten kijf. Hij kende een sterke start, timede daarna alles perfect en reed de laatste ronden foutloos. Deze overwinning, die hem sinds de seizoensopener in Australië was ontgaan, zal zijn moraal ongetwijfeld een boost geven. Hoewel de Brit in Catalonië zijn meerdere moest erkennen in Lewis Hamilton, kwam de grootste bedreiging ditmaal van Max Verstappen”, vervolgde de Franse redacteur van dienst. “Die reed een briljante en dreigende tweede stint. De nieuwe onderdelen die Red Bull heeft geïntroduceerd, leveren duidelijk prestatieverbeteringen op.”

‘Ferrari bood nauwelijks weerstand’

“George Russell beleefde een perfect weekend”, oordeelde La Gazzetta dello Sport. “Drie maanden na de start van dit kampioenschap keerde hij terug op de hoogste trede van het podium, gevolgd door een buitengewone Max Verstappen, die een zeer agressieve zondag afwerkte op een circuit waar hij meer overwinningen heeft behaald dan welke andere coureur ook.” De Italianen stipten tevens de teleurstellende resultaten van Ferrari aan. “Charles Leclerc, die als tweede startte, eindigde op de achtste plaats. Hij voelde zich nooit helemaal op zijn gemak in de auto en had vanaf het begin moeite. Daarbij verloor hij niet alleen posities aan Hamilton, maar ook aan Verstappen en vervolgens Antonelli. De zevenvoudig Britse wereldkampioen deed het beter; hij startte als derde, maar eindigde als vijfde. Toch was ook hij niet tevreden met de prestaties van Ferrari in Oostenrijk.”

“Het belooft nog een spannend F1-kampioenschap te worden”, schreef The Guardian opgelucht. “Tijdens de GP van Oostenrijk leek George Russell op weg naar een ogenschijnlijk eenvoudige overwinning, maar uiteindelijk moest hij tot de laatste ronden vechten tegen een herrezen Red Bull onder leiding van Max Verstappen. Ferrari, de triomfator van de vorige race, bood in Oostenrijk nauwelijks weerstand. De overwinning was natuurlijk van groot belang voor Russell, die zijn jonge teamgenoot Kimi Antonelli er graag van wilde overtuigen dat hij nog altijd een geduchte tegenstander is.”

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