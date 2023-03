FORMULE 1 Magazine verzamelt na elke Grand Prix de beste headlines en artikelen uit de buitenlandse media. Dit keer de seizoensouverture in Bahrein waar Max Verstappen de concurrentie op een hoop reed.

Marca

We beginnen dit media-overzicht in Spanje waar Marca lyrisch is over het podium van Fernando Alonso. De Madrileense krant kopt ‘Vuelta al pasado, eh?’ In het Nederlandse vertaald lezen we ‘Terug naar het verleden, he?’ Alonso eindigde in Bahrein op de derde plaats, na een geweldige inhaalrace waarbij hij achtereenvolgens George Russell, Lewis Hamilton en Carlos Sainz inhaalde. Marca beschrijft het feest in de Aston Martin-box na afloop van de race dat ‘deed denken aan de beelden van 2005 en 2006’ de kampioensjaren van Alonso. Opmerkelijke gast was Lewis Hamilton die zijn aartsrivaal op kwam zoeken en feliciteren. “De sportiviteit van Lewis was uitmuntend. Hij erkende de man die hem op de baan met een geweldige inhaalmanoeuvre had verslagen, een manoeuvre die we ons nog tientallen jaren lang zullen herinneren.”

La Gazzetta dello Sport

Ook in Italië uiteraard aandacht voor de prestaties van Red Bull en Alonso, maar het zal niet verbazen dat de meeste aandacht in de Gazzetta dello Sport uitgaat naar Ferrari. Dat lijkt na het uitvallen Charles Leclerc weinig te hebben geleerd van vorig seizoen en ondanks de aanstelling van Frédéric Vasseur op dezelfde weg voort te gaan. Volgens de roze krant lijkt het kampioenschap ‘na de eerste race al voorbij’ en kwam dat zondag het beste tot uiting na afloop van de race. ‘De samenvatting van dit WK was te zien in het shot dat de regisseur – een minuut na het einde van de Grand Prix – opdroeg aan Adrian Newey, de technische man bij Red Bull. Kijkend naar die vorsende blik van onder zijn pet, dachten velen dat Red Bull voor de zoveelste keer – meer nog dan aan de formidabele coureur Max Verstappen – zijn dominantie te danken had aan deze briljante ontwerper.’

Bild

Bild zag een positief optreden van Nico Hülkenberg, maar uiteraard besteedt de Zuid-Duitse krant veel aandacht aan de misère bij Mercedes. ‘Mercedes loopt in het nieuwe seizoen nog steeds achter op de concurrentie. De achterstand op Max Verstappen: ruim 0,6 seconden. In de topklasse is dat een wereld van verschil.’ Het blad quote Toto Wolff: ‘Er is niet één positief ding dat we uit de race kunnen halen. We missen tempo, de pitstops werken helemaal niet. Over het algemeen hebben we veel te repareren. Dit was een wake-up call vandaag.’

Daily Mail

‘Het was alsof er een tornado door de paddock was getrokken. Lang genoeg voorspeld om de ramen dicht te schroeven. Maar echt voorbereiden hielp niet en toen Max Verstappen er eenmaal doorheen was gescheurd, stond er niets meer overeind.’ De Daily Mail beschrijft perfect hoe de Formule 1-paddock zich gisteravond om even na zessen voelde. De Engelse krant sprak uitgebreid met George Russell die ‘zo kalm als je kon verwachten in het slechte weer’ het gevoel samenvatte: ‘Ze zouden dit seizoen elke race kunnen winnen.’