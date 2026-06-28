Na de euforie van de overwinning in Barcelona staat Ferrari in Oostenrijk weer met beide benen op de grond. Charles Leclerc had vanaf de tweede startplaats aanvankelijk zicht op een goed resultaat, maar na een aantal dramatische openingsronden viel zijn race volledig in duigen. De Monegask kwam uiteindelijk als achtste over de streep, terwijl teamgenoot Lewis Hamilton niet verder kwam dan de vijfde plaats.

Leclerc kon na afloop moeilijk verklaren waarom Ferrari zo’n grote stap terug heeft gezet ten opzichte van een week eerder. Op de vraag of de kwalificatie een stap vooruit was en de race juist een stap terug, reageerde hij eerlijk. “Ja, dat is wel zo te zeggen”, klonk het somber bij Sky Sports. De Ferrari-coureur wees vooral naar de afstelling van zijn SF-26.

Gevoelige afstelling

“Het was behoorlijk slecht vandaag”, lichtte hij toe. “Ik had gisteren een afstelling gekozen die naar mijn gevoel vergelijkbaar was met wat vorig jaar goed voelde, maar dit jaar werkte het gewoon niet. De achterkant deed niet wat ik wilde, ik gleed alle kanten op en de banden raakten oververhit. Het was erg lastig.”

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Dat Ferrari van het ene op het andere weekend zo sterk kan wisselen in vorm, blijft ook voor Leclerc een raadsel. “Niemand begrijpt echt het verschil in prestaties van het ene weekend op het andere. In Barcelona waren we waarschijnlijk een van de sterkste auto’s – we hadden een aantal upgrades die werkten. Ik denk niet dat het aan de upgrades van dit weekend lag. Deze auto’s zijn gewoon erg gevoelig. Als de afstelling niet goed is, betaal je daar een hoge prijs voor.”

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