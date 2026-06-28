George Russell wist pole position zondag te vertalen naar een nieuwe overwinning. Dit seizoen werd hij al vijfmaal verslagen door teamgenoot Kimi Antonelli en tijdens de vorige GP in Catalonië was het oud-teammaat Lewis Hamilton die zijn eerste Ferrari-zege boekte. In Oostenrijk wist Russell het hoofd echter koel te houden in de extreme hitte. Max Verstappen legde hem het vuur aan de schenen in de slotfase, maar kwam tijd tekort om de Engelsman definitief in te rekenen.

“Het is fantastisch om weer op de hoogste trede van het podium te staan”, reageerde Russell na afloop. “Het is alweer een tijdje geleden, dus ik ga hier vanavond zeker van genieten. Max (Verstappen, red.) en Red Bull waren dit weekend ongelooflijk snel, dus complimenten aan hen”, voegde hij eraan toe. Verstappen profiteerde van een omvangrijk upgradepakket in Spielberg, maar kwam ronden tekort om zijn zesde overwinning te boeken in de Oostenrijkse GP.

LEES OOK: GP Oostenrijk: George Russell wint vanaf pole position, Max Verstappen knap tweede

“Ik moest elke ronde alles geven, ik wist hoe snel de jongens achter me waren”, vervolgde Russell. Het voelde goed om weer als eerste over de meet te komen, zeker na de teleurstellende resultaten van de afgelopen weken. “De zware races stellen je mentaal zeker op de proef”, gaf hij toe. De Engelsman kijkt nu uit naar zijn thuisrace op Silverstone, een circuit dat hem naar eigen zeggen ‘beter ligt’.

Lees hier alles over de GP Oostenrijk

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.