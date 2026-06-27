Charles Leclerc begint de GP van Oostenrijk vanaf de tweede startpositie, maar de Ferrari-coureur houdt de verwachtingen zelf stevig in toom. Ondanks een sterke kwalificatie achter polesitter George Russell en vóór teamgenoot Lewis Hamilton voelt de Monegask dat er nog altijd ruimte is voor verbetering. Leclerc is pas tevreden als hij op de eerste startplek staat, zo benadrukte hij tijdens de FIA-persconferentie.

“Ja, ik ben meer tevreden dan in de afgelopen weken, maar ik ben eigenlijk nooit echt tevreden tenzij ik op pole position sta”, aldus Leclerc. “Dat is ook alweer een tijdje geleden, dus ik hoop dat dat snel verandert. Tegelijkertijd klopt het dat het de afgelopen twee weekenden lastig was op zaterdag. Over het algemeen beschikten we over genoeg snelheid, zou ik willen zeggen. Het is jammer dat we op zondag vaak werden getroffen door mechanische problemen. Daardoor scoorden we geen punten en dat blijft toch een beetje in mijn hoofd hangen.” In Barcelona viel Leclerc nog uit door een probleem met de ophanging.

Minder zelfvertrouwen

Hij gaf toe dat die recente tegenslagen hun weerslag hebben op zijn aanpak. “Om eerlijk te zijn heb ik sindsdien de neiging om gewoon een foutloze ronde te rijden en een foutloos weekend te hebben, om weer punten te scoren en in het ritme te komen. Daardoor heb ik het gevoel dat ik in de kwalificatie nog wat laat liggen. Ik hoop gewoon dat ik mijn oude zelfvertrouwen terugkrijg om meer uit deze auto te kunnen halen.”

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De Ferrari’s starten in Spielberg vanaf P2 en P3, met Hamilton vlak achter zijn teamgenoot en tussen de beide Mercedessen van Russell en Kimi Antonelli. Daarmee ligt er voor Ferrari een belangrijke kans om de strijd met de Silberpfeile aan te gaan, al houdt Leclerc een slag om de arm richting de race. “Ik denk dat het heel lastig gaat worden”, legde hij uit toen hem werd gevraagd of hij Mercedes het vuur aan de schenen kan leggen. “Ze lijken erg sterk, en dat waren ze ook op vrijdag, maar ik geef niet op. Ik ga morgen alles proberen en we zullen zien hoe het gaat, maar op dit moment denk ik dat Mercedes een voordeel heeft.”

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