Lewis Hamilton moet na de kwalificatie van de GP Oostenrijk genoegen nemen met de derde startpositie. De Brit kwam net tekort op polesitter George Russell én teamgenoot Charles Leclerc. Volgens Hamilton zelf beïnvloedde zijn afgebroken eerste snelle ronde in het allesbepalende gedeelte van de kwalificatie in Oostenrijk uiteindelijk het eindresultaat: ‘Maar dan zat ik toch nog heel erg dicht bij pole’

De zevenvoudig wereldkampioen begint zijn analyse van de enerverende kwalificatie in Oostenrijk met een bedankje aan de fans. De laatste seconden van de allesbepalende Q3 werden opgeschud door de crash van Max Verstappen en daarop volgende dubbele gele vlaggen. “Om met de twee Ferrari’s op de tweede en derde plek te kwalificeren, is geweldig”, klinkt Lewis Hamilton tevreden. “Het laat zien hoe hard iedereen heeft gewerkt in de fabriek. Ze blijven maar doorgaan tot het uiterst. We hebben dit weekend wat upgrades meegenomen, met name voor de krachtbron voor dit circuit. Ik ben gewoon erg trots op iedereen in het team.”

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Maar één kans

De Ferrari-coureur maakte tijdens zijn eerste snelle ronde in de allesbepalende Q3 van de kwalificatie nog een fout, waardoor het uiteindelijk aankwam op één vliegende ronde. “Het weekend ging tot nu toe heel goed, maar in Q3 maakte ik een fout in mijn eerste snelle ronde”, analyseert Hamilton verder. “Dat heeft altijd impact op de tweede snelle ronde. Maar toch, om dan alsnog zo dicht bij pole te komen. Daar ben ik echt blij om.”

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